Syrere får nej til forlængelse af opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen ændrede i februar vurdering. Nu skal otte sager om syrere prøves ved Flygtningenævnet.

Den 12. og 26. april har Udlændingestyrelsen sagt nej til at forlænge opholdstilladelsen til i alt syv syrere fra Damaskus-området, der har fået midlertidig beskyttelse i Danmark.

Det skriver Information på baggrund af et indlæg fra den danske regering i en sag ved Den Europæiske Menneskeretsdomstol.

De syriske flygtninge har i henholdsvis 2016, 2017 og 2018 fået midlertidig beskyttelse i Danmark.

Men i februar i år meldte Udlændingestyrelsen ud, at situationen flere steder i Syrien ikke længere giver krav på midlertidig beskyttelsesstatus for asylansøgere, hvilket ville få betydning for kommende sager.

Det var første gang siden 2013, at ikke alle steder i Syren gav krav på midlertidig beskyttelsesstatus for asylansøgere.

Vurderingen skete med henvisning til en rapport fra Dansk Flygtningehjælp og Udlændingestyrelsen, der beskriver, at forholdene i netop Damaskus-området er forbedret.

De syv sager er appelleret til Flygtningenævnet, hvor sekretariatschef Stig Torp Henriksen bekræfter, at nævnet har modtaget otte sager. Altså én mere end nævnt i indlægget til Menneskeretsdomstolen.

- Vi bestræber os på at få dem behandlet inden sommerferien, siger Stig Torp Henriksen til Information.

Den videre procedure vil formentlig være at afvente nævnets behandling.

På baggrund af udfaldet vil Udlændingestyrelsen kunne gå i gang med sager om andre syriske flygtninge fra Damaskus-området. Derfor kaldes de otte sager for prøvesager.

Ifølge asylchef Eva Singer fra Dansk Flygtningehjælp er de otte sager principielle.

- Der er ingen tvivl om, at situationen har ændret sig. Men der er rigtig mange usikkerheder i forhold til, hvad der kommer til at ske nu, og hvad der reelt allerede sker. Hvis man følger pressen i Mellemøsten, så er der historier om folk, der er vendt tilbage og er forsvundet eller blevet arresteret, siger hun til Information.

Singer kender ikke til andre lande, der afviser at forlænge opholdstilladelse til syrere, der har fået midlertidig beskyttelse.

Lektor i udlændingeret ved Syddansk Universitet, Peter Starup, vurderer, at de fleste syrere i Danmark har status som konventionsflygtninge.

Derfor er det formentlig kun en mindre del af dem, der vil blive påvirket af Udlændingestyrelsens nye linje.

- Det er de syrere, som kommer fra Damaskus-området og ikke er personligt forfulgte, men har fået asyl på grund af de generelle forhold i landet, der vil blive påvirket af det her, siger han.

I 2016 valgte Udlændingestyrelsen at revurdere hundredvis af opholdstilladelser, der er givet til somaliere, med henvisning til at situationen i Somalia har forbedret sig.

/ritzau/