Syrienkrigere blev straffet - ikke ulovligt at kæmpe i Ukraine

Der er intet ulovligt at tage til Ukraine for at kæmpe mod Rusland, siger en professor emeritus og en adjunkt.

På et kort pressemøde søndag aften sagde statsminister Mette Frederiksen (S), at der ikke er noget juridisk til hinder for, at danskere eller herboende ukrainere tager til Ukraine og kæmper mod Rusland.

Det bekræfter professor emeritus ved Juridisk Fakultet på Københavns Universitet Jørn Vestergaard.

- Forholdet er det, at der ikke er noget generelt forbud mod, at folk tager ud og deltager i en væbnet konflikt. Om de tager til fremmedlegionen eller Kiev er sådan set underordnet, siger han.

Danmark har tidligere straffet personer, der rejste til Syrien for at kæmpe både for og imod Islamisk Stat.

Ifølge Jørn Vestergaard og Christian Perner, der er adjunkt ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet er der flere bestemmelser i straffeloven, der gjorde det ulovligt.

- Det, man ikke må er at deltage i en væbnet konflikt, som Danmark er part i, hvis man kæmper på fjendens side.

- Den regel blev indført, da Søren Pind var justitsminister med henblik på, at man kunne få straffe fremmedkrigere, der tog ned og kæmpede for Islamisk Stat, siger Jørn Vestergaard.

Christian Perner forklarer desuden, at der også var indrejseforbud i Syrien.

- I forbindelse med, at radikaliserede danske statsborgere begyndte at rejse til Syrien og kæmpe for Islamisk Stat vedtog man, at man ville kriminalisere det at rejse ind i Syrien, så det blev strafbart i sig selv, siger han.

Der er ikke indført nogle former for indrejseforbud i Ukraine, så der er ifølge Christian Perner intet juridisk til hinder for at rejse til Ukraine.

På det korte pressemøde fredag, hvor forsvarsminister Morten Bødskov (S) og statsministeren fortalte, at Danmark sender våben til Ukraine, blev Mette Frederiksen spurgt, hvordan hun forholder sig til danskere, der vil tage til Ukraine og kæmpe.

- Det er et valg, hver enkelt kan træffe. Det gælder både for herboende ukrainere og andre, der mener, at man har noget at bidrage med direkte i konflikten.

- Som vi ser det, er der ikke noget umiddelbart juridisk til hinder for, at man kan rejse til Ukraine og selvfølgelig på den ukrainske side være en del af konflikten, sagde statsministeren.

Ukraines præsident Volodimir Zelenskij har sagt, at han vil danne en international styrke, der skal forsvare Ukraine.

Den britiske udenrigsminister Liz Truss har søndag sagt, at hun vil støtte briter, der frivilligt ønsker at tage til Ukraine og kæmpe mod den russiske invasion.

/ritzau/