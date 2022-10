Syv dage til valg: Moderaterne får bedste måling og 21 mandater

Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne ser fortsat ud til at brage ind i Folketinget og står tirsdag til 11,5 procent af stemmerne ved folketingsvalget om en uge.

Det viser en ny måling foretaget af analyseinstituttet Voxmeter for Ritzau.

For tre dage siden lå Moderaterne på 8,8 procent, mens partiet for en måned siden kun netop var over spærregrænsen med 2,4 procent.

De 11,5 procent kan i målingen omsættes til 21 mandater, der er afgørende for om rød eller blå blok kan tælle til de nødvendige 90 mandater.

Det er præcis den position, som Lars Løkke ønsker. Han går til valg på en regering over midten med både røde og blå partier, hvilket kun Socialdemokratiet og De Radikale ligeledes ønsker.

Rød blok står til 83 mandater, mens blå blok kan mønstre 71 mandater i tirsdagens måling.

Mens Moderaterne kigger op, går det fortsat den gale vej for De Konservative.

Statsministerkandidat Søren Pape Poulsens parti står nu til 6,0 procent af stemmerne mod 6,7 procent for tre dage siden.

Dermed er De Konservative også målt til at være under valgresultatet fra 2019, hvor det borgerlige parti fik 6,6 procent.

Også De Radikale er i modvind i målingerne. Partiet står med 3,8 procent til at blive mere end halveret i forhold til valget i 2019.

De to største partier ser fortsat ud til at blive Socialdemokratiet og Venstre med henholdsvis 25,0 og 13,2 procent.

Moderaterne er tredjestørst, mens SF med 9,6 procent ser ud til at kunne blive Folketingets fjerdestørste parti efter valget 1. november.

Hvor Dansk Folkeparti og Alternativet for tre dage siden var over spærregrænsen på to procent, er partierne nu igen under den magiske linje. DF står til 1,9 procent, mens Alternativet står til 1,7 procent.

Målingen er foretaget fra 22. til 24. oktober med svar fra 1004 repræsentativt udvalgte personer over 18 år.

/ritzau/