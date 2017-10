Syv EU-lande og Danmark kræver erstatning fra Israel

For første gang stiller EU erstatningskrav for ødelagt udstyr, som unionen har finansieret på Vestbredden.

Danmark og syv andre EU-lande kræver erstatning fra Israel for solpaneler og bygninger, som er blevet ødelagt på Vestbredden.

Det skriver det norske medie NTB.

Belgien, Sverige, Frankrig, Spanien, Italien, Luxemburg og Danmark kræver at få udbetalt et beløb på 30.000 euro, som svarer til knap 224.000 danske kroner.

De israelske styrker beslaglagde tidligere i år solpanelerne og nogle mobile klasserum, som var placeret i en række landsbyer på Vestbredden, det oplyser den israelske avis Haaretz.

Udstyret var finansieret af EU, som nu for første gang stiller krav om erstatning fra Israel. Det fremgår af et brev, som de otte EU-lande sender til de israelske myndigheder, oplyser den franske avis Le Monde.

EU-landene forlanger, at Israel enten returnerer solpanelerne og de mobile klasserum eller betaler erstatning for dem. For Israels handlinger er i strid med international lovgivning, lyder det i brevet.

Tidligere i efteråret udførte diplomater fra de otte europæiske lande en fælles protest, men den førte ikke til nogen ændring fra israelsk side.

Israel afviser konsekvent EU-landenes krav om erstatning og hævder, at Den Europæiske Union giver ulovlig bistand - og ikke humanitær hjælp - til palæstinenserne i de såkaldte C-områder på Vestbredden, skriver den israelske avis Haaretz.

Vestbredden er opdelt i tre forskellige områder. A-områderne inkluderer otte byer, hvor palæstinenserne officielt har politisk og sikkerhedsmæssig kontrol.

I B-områderne har palæstinenserne politisk kontrol, men sikkerheden kontrolleres derimod af israelske styrker.

Og i C-områderne, hvor der også bor mennesker, har Israel fuldstændig politisk og sikkerhedsmæssig kontrol.

EU fastholder, at Genevekonventionen pålægger Israel at sikre palæstinensernes behov i C-områderne, men at Israel ikke lever op til det krav.

Af den grund ser de europæiske lande sig nødsaget til at bidrage med nødhjælp på Vestbredden.

FN's Sikkerhedsråd har gentagene gange fastslået, at Israels 50 år lange besættelse af Vestbredden er ulovlig, og at landet skal trække sig ud af området.

/ritzau/