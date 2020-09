Syv nye centre skal teste borgere med og uden symptomer

Borgere med symptomer vil blive skærmet fra dem uden i syv nye testcentre i Region Midtjylland.

Region Midtjylland bygger i den kommende tid syv nye testcentre, der både skal teste borgere med og uden symptomer på coronavirus.

Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Der bygges dermed faste testcentre i Randers, Horsens og Holstebro.

Hidtil er borgere henholdsvis med og uden symptomer blevet testet på forskellige adresser i regionen.

Samtidig pakkes de hvide testtelte, der er rejst, ned. De afløses af vintersikre pavilloner, skriver Region Midtjylland.

Der er stort fokus på hygiejne og på at skærme dem med symptomer fra dem uden, oplyser regionen.

- I indretningen af de nye testcentre bliver der taget højde for, at der kommer borgere både med og uden smitte. Det sker dels ved at teste smittede i deres biler og ved at pode gennem særligt afskærmede luger, hedder det i pressemeddelelsen.

Anders Kühnau (S), regionsrådsformand i Region Midtjylland, siger, at den nye model vil gøre det mere enkelt for borgerne.

Samtidig sikrer man en mere optimeret teststrategi, mens de syv nye centre også skærmer for vinterkulden.

- Det er nødvendigt at opgradere vores indsats. Særligt set i lyset af, at vi nu går ind i vinterhalvåret. Der duer det ikke med telte, hvor der kan fyge sne ind, og hvor det bliver koldt og ubehageligt for både borgere og medarbejdere, siger Anders Kühnau.

Han understreger, at alle forholdsregler bliver taget, når personer både med og uden symptomer skal testes de samme steder.

- Vi kan gøre det sikkert, selv om vi samler det.

Desuden er det yderst vigtigt at overholde gældende retningslinjer om hygiejne og afstand ved besøg i centrene, siger regionsrådsformanden.

Det vil tage cirka to uger at opbygge og indrette testcentrene.

