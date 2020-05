Syv nye dødsfald med coronavirus - indlagte falder igen

Indlæggelser med coronasmittede er på laveste niveau siden 17. marts. Dødstallet i Danmark er på 561.

Der er registreret syv dødsfald i Danmark med coronasmittede siden seneste opgørelse, hvilket er det højeste antal i 13 dage.

Det samlede antal døde med coronavirus i Danmark er nu opgjort til 561, viser tal fra Statens Serum Institut.

Det hører med til billedet, at der er en vis forsinkelse i rapporteringen af dødsfald.

Coronavirus behøver ikke at være dødsårsagen, selv om dødsfaldene indgår i opgørelsen. For at tælle med skal man være død senest 30 dage efter en positiv test.

Antallet af indlagte med coronavirus på landets sygehuse er samtidig faldet med fem til 122, hvilket er det laveste antal siden 17. marts.

Ud af de indlagte er 23 så syge, at de er på en intensivafdeling, og ud af den gruppe har 18 brug for en respirator for at trække vejret.

Kurven for indlagte har overordnet set været faldende siden starten af april - dog afbrudt med stigninger enkelte dage.

Omkring tre fjerdedele af alle de indlagte coronapatienter er på sygehuse i Region Hovedstaden og Region Sjælland, mens Fyn og Jylland i langt mindre grad er ramt af virusset.

Ud over udviklingen i antal indlagte og døde er der registreret 65 nye smittede, hvilket bringer det samlede antal op på 11.182. Ud af den gruppe har 9643 overstået deres infektion.

Det er 11. dag på stribe, at der er under 100 nye smittetilfælde i Danmark.

Det er ikke set siden starten af marts, hvor epidemien gjorde sit indtog i landet.

Det lave antal ses i lyset af, at man i dag tester langt flere. For eksempel er det nu muligt at få en test, selv om man ikke har symptomer på coronavirus.

Statens Serum Institut oplyste onsdag, at smittetrykket - hvor mange personer en smittet selv smitter - fortsat ligger på et lavt niveau.

Det er faldet til 0,6 i perioden frem til 14. maj. Det vil sige, at en smittet person i gennemsnit smitter 0,6 andre.

Hvis tallet er under 1,0, vil det sige, at epidemien er aftagende.

