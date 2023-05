Syv personer ønsker at gå i Søren Brostrøms fodspor

I alt syv personer kæmper om at blive ny direktør for Sundhedsstyrelsen.

Det oplyser Indenrigs- og Sundhedsministeriet i en mail til Ritzau.

Den af ansøgerne, der får jobbet, skal gå i fodsporene på Søren Brostrøm, der stopper på posten, når hans kontrakt udløber 7. oktober.

Fristen for ansøgninger udløb søndag, og det vides ikke, hvilke personer der har søgt stillingen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Brostrøm bekræftede i midten af april, at han ikke ønskede at forlænge sin kontrakt.

Han har stået i spidsen for styrelsen siden 2015 og blev for alvor landskendt under coronapandemien, der gjorde ham til folkeeje.

Flankeret af eksempelvis statsminister Mette Frederiksen (S) og den daværende sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tonede han gentagne gange frem på tv-skærmene hjemme i stuerne under de mange pressemøder.

57-årige Brostrøm forklarede i en pressemeddelelse på styrelsens hjemmeside, at han ønsker at give stafetten videre.

- Jeg har længe vidst, at jeg ikke ville søge stillingen igen. Generelt synes jeg ikke, man skal sidde for længe på vigtige poster, hvor man kan komme til at fylde for meget og spærre for udvikling, sagde han i april.

/ritzau/