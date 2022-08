Syv ud af ti danskere: Spies bør ikke undskylde for grundlægger

Rejsekoncernen Spies bør ikke undskylde for, hvad grundlægger Simon Spies udsatte blandt andet unge piger under 18 år for i 1960'erne og 1970'erne.

Det mener syv ud af ti adspurgte personer i Danmark i en måling af analyseinstituttet Voxmeter, der er foretaget for Ritzau.

Her svarer 73 procent enten "uenig" eller "meget uenig" på et udsagn om, at "Spies bør undskylde på vegne af Simon Spies".

Modsat mener omkring 12 procent, at koncernen bør give en undskyldning, mens 11 procent svarer "hverken enig eller uenig".

Artiklen fortsætter under annoncen

De i alt 1001 svar fra nationalt repræsentative respondenter er indsamlet fra 24. til 28. august via en webbaseret undersøgelse.

940 af de adspurgte har enten set eller hørt om en DR-dokumentar, der beretter om, hvordan Simon Spies betalte sine unge kvindelige ansatte for seksuelle ydelser, ligesom han tilbød betaling for at udøve vold mod dem.

Af dem mener syv ud af ti, at Spies-koncernen ikke bør undskylde.

På baggrund af dokumentaren har en håndfuld tidligere ansatte krævet en undskyldning fra den nuværende Spies-koncern.

En undskyldning er dog ikke på vej. Det slog administrerende direktør Jan Vendelbo fast over for Jyllands-Posten 22. august.

- Vi tager utrolig skarpt afstand fra de handlinger. Det har ikke noget med Spies Rejser i dag at gøre – vores nuværende ejere eller ledelse – og derfor føler vi ikke, at vi er i en position, hvor vi meningsfyldt kan give de berørte en formel undskyldning, sagde Jan Vendelbo.

Målingen viser også, at knap tre ud af fire respondenter er "uenige" eller "meget uenige" i, at Spies bør skifte navn, efter hvad der er kommet frem om grundlæggeren.

Ligeledes svarer omkring 70 procent, at de ikke vil fravælge Spies på grund af dokumentaren, hvis de i fremtiden skal bestille en ferie gennem et rejsebureau.

Simon Spies grundlagde Spies Rejser i 1956. Rejsekongen døde i 1984 som følge af en leversygdom.

/ritzau/