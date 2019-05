Syv ud af ti kender ikke spidskandidater til EU-valg

69,6 procent kan ikke nævne en eneste af de danske spidskandidater til valget til Europa-Parlamentet.

Syv ud af ti vælgere kender ikke de danske spidskandidater til det forestående valg til Europa-Parlamentet.

Det viser en måling, som Voxmeter har lavet for Ritzau.

13,8 procent ved, at Margrethe Auken er spidskandidat for SF.

Men bare to procent af de adspurgte ved, at Rasmus Nordqvist er spidskandidat for Alternativet.

Og hele 69,6 procent kan ikke nævne én eneste af partiernes spidskandidater.

- Det hænger sammen med, at valget står noget i skyggen af folketingsvalget, siger Rasmus Nordqvist.

Derfor kan det være svært for EU-kandidaterne at trænge igennem, vurderer han.

- Men jeg vil også sige: Det kan godt være, at folk ikke kender spidskandidaterne. Men de paneldebatter, jeg har været med i, har været meget velbesøgte, og det er meget grundige spørgsmål, folk stiller, siger Rasmus Nordqvist.

Den lave kendskabsgrad får ham ikke til at lægge stilen om den sidste uge inden valget.

- Jeg er så meget rundt, som jeg kan. Men det handler også om, at vi har en opgave efter valget og frem til det næste om at forklare, fortælle og fremlægge, hvad der bliver lavet af politik i Europa-Parlamentet.

- Det synes jeg, at vi alle sammen skal blive bedre til at snakke om, ikke kun når der er valg, siger han.

Målingen er foretaget i perioden fra 13. til 15. maj, og den baserer sig på 1012 besvarelser.

