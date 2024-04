Syv ud af ti kvinder oplever uønsket seksuel opmærksomhed

Syv ud af ti kvinder har inden for det seneste år oplevet uønsket seksuel opmærksomhed.

Det skriver DR Nyheder på baggrund af en undersøgelse foretaget af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - Vive.

Uønsket seksuel opmærksomhed kan eksempelvis være tilnærmelser, berøringer eller blottelser.

Undersøgelsen er baseret på svar fra 2946 personer i alderen 15 til 50 år.

Det er ikke kun kvinder, der melder sig udsat for uønsket seksuel opmærksomhed.

Undersøgelsen viser også, at knap halvdelen af mændene - 47 procent - har oplevet det samme.

Kønsforsker Christian Groes, der er tilknyttet Center for Køn, Magt og Mangfoldighed ved Roskilde Universitet, finder tallene opsigtsvækkende.

- Det viser jo, at vi slet ikke er i mål i forhold til ligestilling. Der er sket fremskridt i forhold til barsel og ligeløn, men på det mere intime felt er der uendeligt langt, siger Christian Groes til DR.

Han mener, at problemet skal tages alvorligt og ikke bare kan affejes som "et udtryk for en stemning i tiden".

Der er ifølge Christian Groes brug for flere kampagner, der sætter fokus på problemet.

Ligestillingsminister Marie Bjerre (V) siger til DR, at hun er rystet over undersøgelsens resultater.

Hun fortæller, at man fra Christiansborg er på vej med en stribe initiativer, hvor der sættes fokus på problemet særligt blandt de unge.

Men der er brug for fokus på problemstillingen bredt i samfundet, mener hun.

Ministeren hæfter sig særligt ved, at 53 procent af de 16- til 17-årige kvinder i undersøgelsen har oplevet adfærd, som har karakter af seksuel tvang.

Det er eksempelvis trusler, hvis ikke et seksuelt krav bliver opfyldt, eller deciderede seksuelle overgreb.

- Sexistisk adfærd og overgreb skal ikke være en del af hverken ungdomslivet eller generelt. Her skal omgivelserne træde til og sige fra, også selv om man risikerer at ødelægge ”den gode stemning”, siger Marie Bjerre i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen er udført for Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet og baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse til et repræsentativt udsnit af befolkningen.

