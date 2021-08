Syv ud af ti oplever ubehagelig adfærd i onlinespil

Syv ud af ti gamere i en undersøgelse, som softwarefirmaet Unity har lavet, har oplevet ubehagelig adfærd, mens de har spillet multiplayer eller på tværs af platforme. Det skriver Berlingske.

Undersøgelsen er lavet blandt over 2000 brugere over 18 år verden over.

Det er i forbindelse med købet af OTO, en platform, der med kunstig intelligens kan spotte ubehagelig adfærd i onlinespil uanset sprog, at Unity har foretaget undersøgelsen.

- Antallet af mennesker, der spiller onlinespil, er fortsat stigende, og lige så snart mange millioner af mennesker skal interagere sammen, stiger chikanen automatisk, siger Magnus Groth-Andersen, chefredaktør på Gamereactor til Berlingske.

- Derfor er der et stort problem, som kun bliver større.

21 procent af spillerne svarer, at de oplever ubehagelig adfærd ofte eller hver gang, de spiller. 67 procent af spillerne var meget eller delvis tilbøjelig til at stoppe med at spille multiplayer-spil, hvis de oplevede ubehagelig adfærd.

92 procent af spillerne mente, at der bør implementeres løsninger for at imødegå ubehagelig adfærd i multiplayer-spil.

Problemet med chikane er blevet for stort at ignorere for spilproducenter og udbydere, men brugen af overvågning og kunstig intelligens er en balancegang, fortæller Magnus Groth-Andersen til Berlingske.

- Det er meget svært at undgå fejl, og hvis der kommer for mange historier om spillere, der uretmæssigt bliver bandlyst fra onlinespil, så kan det i værste fald skræmme lige så mange væk som den dårlige adfærd i sig selv.

/ritzau/