Syv veje og én plads afspærres når Aarhus holder bilfri søndag

Aarhus Kommune holder "bilfri søndag" den kommende weekend, men kun syv veje og én plads bliver lukket for bilkørsel.

Det er uambitiøst, lyder kritikken fra byrådspolitikeren bag forslaget om en bilfri søndag, Thure Hastrup (partiløs).

- Det svarer ikke til mine forventninger, siger han til Århus Stiftstidende.

Bilfrie søndage kendes især fra 1970'erne, da der under oliekrisen blev indført restriktioner for brug af brændstof.

Flere kommuner har de senere år eksperimenteret med bilfrie søndage, blandt andet Gladsaxe Kommune.

Her afholder man 17. september bilfri søndag for andet år i træk.

I Aarhus var det en del af sidste års budgetforlig i byrådet at afprøve konceptet.

Men Thure Hastrup er langtfra tilfreds med den måde, arrangementet er skruet sammen på.

Han har derfor stillet forslag om, at kommunen holder bilfrie søndage i hele Aarhus Kommune i 2024.

I Aarhus Kommune oplyser områdechef i Teknik og Miljø Trine Buus Karlsen, at bare ti ansøgninger landede på bordet i forvaltningen.

To af dem blev sorteret fra, blandt andet fordi det ville betyde, at bybusser skulle omlægges.

Hun siger til Århus Stiftstidende, at det har været et krav, at de spærrede veje skulle tilbyde en eller anden form for aktivitet for aarhusianerne.

Meningen er nemlig ikke, at det skal ende som noget, der bare generer bilisterne, siger hun til mediet.

Kommunen har således givet tilladelse til, at der holdes vejfester på nogle af de afspærrede veje.

Arrangementet byder også på en udstilling om 1970'ernes bilfrie søndage samt gratis transport med bybusser og letbane.

/ritzau/