For syvende dag i træk er positivprocent under 1

Der er ikke ændret på det samlede antal af indlagte med coronavirus, viser fredagens tal.

773 personer har fået besked om, at de er testet positiv for coronavirus i løbet af de seneste 24 timer. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) fredag.

I alt er der udført 115.927 test, og det giver en positivprocent på 0,67. Dermed har antallet af positive test holdt sig på under én procent syv dage i træk.

Også torsdag lød tallet på 0,67, hvilket ikke har været lavere siden starten af september.

Det hører dog med til billedet, at lyntest ikke indgår i smittetallene fra SSI. De fire private udbydere af lyntest i Danmark oplyste fredag morgen, at der i løbet af torsdag var fundet 157 positive svar blandt i alt 30.968 test.

32 er døde med coronavirus i løbet af det seneste døgn, mens der har været 85 nye indlæggelser. Det samlede antal indlagte har dog ikke ændret sig siden torsdag.

Ifølge Allan Randrup Thomsen, der er professor i virologi ved Københavns Universitet, ser fredagens smittetal lovende ud.

Dog kan der fortsat gå noget tid, før vi ser et fald i dødstallene.

- I øjeblikket har vi et problem med en hel del udbrud på plejehjem, og det er klart, at det vil have en højere omkostning i forhold til dødelighed.

- Så det kan godt være, at der kommer til at gå længere tid, end man umiddelbart kan forvente.

- Men overordnet set bør dødstallene falde. Også fordi vi har vaccineret en stor del, af den mest sårbare del af befolkningen, siger han.

På landets hospitaler er i alt 745 personer indlagt med coronavirus. Heraf er 130 indlagt på intensivafdelinger - det er seks færre end dagen før. 87 personer ligger i respirator.

Coronavarianten B117, der først blev opdaget i Storbritannien, fylder fortsat en større del af alle coronatilfældene.

B117 udgør 7 procent af analyserede positive prøver i uge 2 mod 4,1 procent i uge 1 og 2,4 procent i uge 53.

Det skal ses i lyset af, at der i samme periode har været et fald i smitten med de mere gængse varianter af coronavirus.

- Det er klart, at den britiske variant vil fylde mere, når de andre varianter er ved at blive trykket ned, siger Allan Randrup Thomsen.

Antallet af smittetilfælde med den britiske variant af covid-19 i Danmark er steget til 464 fra 383 onsdag.

I løbet af det seneste døgn har flere danskere også fået det først vaccinestik mod covid-19.

Det bringer det samlede antal vaccinerede op på 180.555 personer. Af dem har 9264 mennesker også fået deres andet stik og er dermed færdigvaccineret. Det fremgår af fredagens oversigt fra SSI.

/ritzau/