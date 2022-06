Det kan være begyndelsen til enden for SAS, at Sverige nu vil smække kassen med statsstøtte i. Men mange husker stadig luftselskabets storhedstid

Det kan godt være, at mange brokker sig over SAS, og flere og flere tyr til lavprisselskaber, når de skal ud og rejse. Men danskerne har stadig veneration for det engang så hæderkronede skandinaviske luftfartselskab, mener flere kendere af kulturhistorien bag SAS.

Således har direktør for SAS-museet i Oslo, Thore Erik Winderen, oplevet en stigende interesse for flyselskabets identitet og velmagtsdage.