Tårnet i Brande vækker forbløffelse og latter i udlandet

Internationale medier har bidt sig fast i tøjfirmaet Bestsellers omdiskuterede planer om at bygge Vesteuropas højeste skyskraber på den jyske hede. Tysk magasin peger på krigstraumet fra 1864 som en af årsagerne. Men kan man ikke lide byggeriet, kan man bare kigge en anden vej, mener Brande-borger

Uanset hvad man måtte mene om planerne om at opføre Vesteuropas højeste skyskraber på den midtjyske hede, må man medgive, at idéen er en pr-succes af tårnhøje dimensioner.

Indtil for ganske nylig havde selv mange danskere nok kun en vag idé om, hvor den midtjyske by Brande helt præcis ligger. Det lavede tøjvirksomheden Bestseller om på, da virksomheden bebudede, at man vil bygge en 320 meter høj skyskraber i Brande, som blot tæller 7000 indbyggere. Den nyhed er nu nået frem til en række internationale medier, så folk i USA, Tyskland og Storbritannien kan tale med om det omdiskuterede projekt i den lille provinsby.

Skyskraberen, som er designet af stjernearkitekten Dorte Mandrup og trumfer The Shard i London med syv meter, modtages med let forbløffelse og en smule latter.

”Siden det danske nederlag i krigen med Preussen i 1864 er landet blevet formet af et motto: ’Hvad udad tabes, skal indad vindes.’ ’Eller i højden’, kunne man tilføje i lyset af tårnplanerne for den jyske provins,” skriver nyhedsmagasinet Der Spiegel.

”’Som Saurons øje’: Vesteuropas højeste tårn planlagt i lillebitte dansk by,” skriver britiske The Guardian om byggeriet i en overskrift med henvisning til det ondskabens tårn i eventyret ”Ringenes Herre”, som ingen kan skjule sig for.

En sammenligning, som stammer fra det danske satiriske medie Rokokoposten, og som udenlandske medier har taget til sig.

Bestseller blev grundlagt i Brande i 1975 og er siden vokset langt ud over byens grænser. Virksomhedens tøjmærker Vero Moda og Jack and Jones kan købes over hele verden, og firmaets ejer, den 46-årige Anders Holch Povlsen, er Danmarks rigeste mand – hvilket får Der Spiegel til at betegne ham som Danmarks svar på grundlæggeren af handelshjemmesiden Amazon, den amerikanske multimilliardær Jeff Bezos. Bestseller-tårnet vil ud over kontorer rumme en restaurant, butikker, lejligheder, hotelværelser, parker og en markedsplads. Avisen New York Post gør sig også lystig over projektet på heden.

”Det kan virke som en underlig pasform til området,” lyder det i avisen.

”Endnu mere underligt er det, at ingen lokale har været imod udviklingen.”

Det sidste er imidlertid ikke helt rigtigt. Trine Kammer, en arkitekt, som bor i Aarhus, og hvis kæreste kommer fra Brande-området, klager over, at den lokale avis ikke vil offentliggøre hendes protester. Hun frygter, at bygningen vil ødelægge fornemmelsen af ”et enormt, uforstyrret landskab”.

”Sådan en stor bygning vil gøre verden klaustrofobisk lille. Hvorfor skal jeg mindes om Bestseller, når jeg går en tur for mig selv i en stille skov?”, siger hun ifølge The Guardian.

”Folk i Brande er så bange for at kritisere Bestseller. Det er som en religion eller lignende,” siger hun.

Også her i avisen har blandt andre forfatter Gert Maarløw Nicolaisen kritiseret projektet og konstateret, ”at tårnplanerne for Brande indeholder betragteligt mindre originalitet end en veldrevet børnehaves sandkasse”.

”At bygge så ringe arkitektur så højt på bekostning af så store natur- og kulturværdier kan man ikke være bekendt,” skriver han og tilføjer, at tårnet særligt vil ”forringe helhedsoplevelsen af en kulturhistorisk perle som Jelling”.

Men kritikken skyder langt over målet, mener forfatter og forhenværende højskoleforstander og valgmenighedspræst Arne Ørtved. Han har boet i Brande i årtier og blandt andet etableret Brande-egnens Højskoleforening.

”Jeg forstår slet ikke hysteriet, når man klager over, at tårnet kommer til at stå på heden. Det svarer jo til, at man kravler op på en stige og kigger efter naboen og klager over, at han går nøgen rundt i sin have. Heden er kæmpestor, og man kan kigge i alle mulige andre retninger. Man behøver jo ikke at kigge lige der,” siger Arne Ørtved, der glæder sig over, at udenlandske medier også har fanget nyheden.

Den danske kritik er imidlertid komisk, eftersom der stadig blot er tale om en skitse. For eksempel er skyskraberen forfejlet blevet sammenlignet med tårnet på Himmelbjerget, som ”er noget af det arkitektonisk grimmeste, der findes”, mener Arne Ørtved.

”Vi ved, at Bestseller bruger en af landets bedste arkitekter, og når man ser, hvad virksomheden ellers har været indblandet i, har den stor sans for arkitektur og god smag. Væsentligt er det også, at det giver Ikast-Brande et mægtigt boost, og det er vi glade for. Vi er allerede kendt for vores gavlmalerier og har store erhvervsvirksomheder, men det her vil betyde, at vores lille by vil blive kendt viden om. Vi lever i et samfund, som hele tiden udvikler sig, og sker udviklingen ikke her, løber andre fra os,” siger han.

Anders Krogh Vogdrup, byggeleder for Bestseller, er heller ikke i tvivl om projektets succes.

”Det vil blive et vartegn, som placerer Brande på landkortet,” sagde han for nylig, efter at byrådet stemte projektet igennem.