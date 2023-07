Tænk vil have Datatilsynet til at gribe ind over for Metas reklamer

Det danske datatilsyn bør tage et kig i værktøjskassen for at beskytte forbrugerne mod Metas adfærdsbaserede reklamer.

Det mener Uffe Rabe Krag, politisk chef i Forbrugerrådet Tænk.

- Vi mener, at det juridiske grundlag for, at GDPR-lovgivningen er overtrådt, er relativt sikkert. Derfor mener vi, at det danske datatilsyn bør kigge på, hvilke håndhævelsesmuligheder det har over for Meta, siger han.

Det er Meta, der ejer de sociale medier Facebook og Instagram.

Artiklen fortsætter under annoncen

Datatilsynet i Norge har udstedt et midlertidigt forbud mod, at Meta målretter reklamer baseret på forbrugeres adfærd på internettet.

Forbuddet gælder fra 4. august og tre måneder frem, eller indtil tilsynet mener, at Meta har indrettet sig på lovlig vis.

Det skrev det norske datatilsyn i en pressemeddelelse mandag.

Meta må fortsat bruge de oplysninger, som brugerne selv indtaster, til at målrette markedsføring. Det kan være oplysninger om køn, alder, bopæl og interesser.

I Norge må selskabet derimod ikke længere bruge data fra brugernes øvrige opførsel på internettet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Gør Meta det alligevel, risikerer selskabet dagsbøder på op til en million norske kroner, skrev det norske tilsyn i pressemeddelelsen. Det svarer til cirka 662.000 kroner.

Uffe Rabe Krag mener, at det er en fornuftig løsning at lave et midlertidigt forbud. Skal der laves et permanent forbud, skal det komme fra de irske myndigheder, da selskabet har europæisk hovedsæde i Irland, forklarer han.

Sidste år konkluderede den irske databeskyttelsesmyndighed, DPC, at Meta ikke har hjemmel til at bruge persondata til adfærdsbaseret markedsføring.

Men myndighederne i Irland beordrede ikke Meta til at træffe øjeblikkelige foranstaltninger, skrev NRK mandag.

/ritzau/