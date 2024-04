Tænketank advarer mod usikkerheder i ny klimafremskrivning

Selv om Klimaministeriet i en netop udgivet fremskrivning vurderer, at Danmark er tæt på at nå klimamålet for 2030, er der stadig væsentlige usikkerheder.

Det skyldes, at en stor del af de nye klimagevinster stammer fra ændrede regnemetoder.

Landbrugets lavbundsjorde antages derfor nu at udlede mindre, mens skoves optag af CO2 vurderes højere.

- Det er tal, hvor forskerne bag har påpeget meget store usikkerheder, så vi skal passe på med at sige, at vi næsten er i mål, siger Karsten Capion, senioranalytiker i den grønne tænketank Concito.

Tirsdag har Klimaministeriet præsenteret den nye klimafremskrivning over, hvordan Danmarks udledninger og reduktioner af drivhusgas ventes at bevæge sig i de kommende år.

Her vurderer ministeriet, at Danmark i 2030 vil have reduceret 68 procent af vores udledninger i forhold til 1990.

Klimamålet i 2030 er på 70 procents reduktion, og den tilbageværende vej kan derfor synes kort.

Men i de nye gevinster gemmer der sig en række usikkerheder. Eksempelvis kan en storm vælte de træer, der nu vurderes at lagre mere CO2 og dermed i stedet besvære klimaregnskabet.

Alle sektorer i Danmark bør derfor gennemføre en mere strukturel omstilling, hvor de forurenende kilder fjernes eller ændres til en klimavenlig praksis, påpeger Concito.

Det vil fjerne risikoen for, at regnemetoderne senere opdateres i mere negativ retning og skaber længere vej til klimamålet.

En sådan bevægelse ses på transportområdet, vurderer Karsten Capion.

Her viser ministeriets nye klimafremskrivning eksempelvis, at der kommer væsentligt flere elbiler de kommende år.

Årets klimafremskrivning viser, at transporten vil udlede omkring to millioner ton CO2 mindre, end man troede sidste år.

Den præmis anerkender Concito.

- Det er et af de elementer, der peger på, at der er en strukturel omstilling i gang, der giver varige og sikre reduktioner. Det er det, som virker, og som vi gerne vil se i alle sektorer, siger Karsten Capion.

Han peger derfor på, at landbruget er den tilbageværende sektor, der skal håndteres.

I den nye klimafremskrivning vurderes det, at der sammenlagt udledes 3,6 millioner ton CO2 mindre, end man troede sidste år.

Men bag det tal ligger der flere op- og nedjusteringer af forskellige områder, der understreger usikkerhederne.

Der er sket nedjusteringer i forventningerne til udledningerne for 5,8 millioner ton CO2. Samtidig ventes en højere udledning andre steder på samlet 2,2 millioner ton.

Det er eksempelvis affaldsområdet, som man i år vurderer udleder en million ton CO2 mere, end man gjorde sidste år.

- Det peger også på usikkerhederne, siger Karsten Capion.

