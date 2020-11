Tænketank: Epidemilovsforslag lader regering beholde magten

Regeringens forslag til en ny epidemilov er i høring. Regeringen holder dog fast i magten, lyder kritikken.

Epidemiloven er blevet kritiseret for at give vidtgående beføjelser til regeringen i håndteringen af coronaepidemien.

I regeringens forslag til en ny lov rettes der dog ikke op på den forskydning af magten, der er sket.

Det vurderer Jacob Mchangama, direktør i den juridiske tænketank Justitia.

- Det er simpelthen afgørende for, at vi kommer tilbage til en normaltilstand, at regeringen begynder at dele magten – og ansvaret – med Folketinget i så vigtige beslutninger, siger han i en kommentar.

Epidemiloven blev i al hast vedtaget i marts. Den gælder frem til 1. marts og forslaget til en ny epidemilov er sendt i høring.

Fristen for at parter kan komme med indspark i form af høringssvar, udløber fredag. En af dem, der har meldt ind, er Justitia.

Her lyder dommen, at loven ikke er hensigtsmæssig - hverken for bekæmpelsen af epidemien eller for folkestyret.

Mchangama vurderer, at Folketinget henvises til en konsulterende rolle. Og det er der i hans optik ikke meget magtdeling i.

Han mener, at det kan give bagslag:

- Både for regeringen - og endnu vigtigere: for epidemibekæmpelsen, fordi befolkningens tillid til myndighedernes beslutninger svækkes, lyder det.

