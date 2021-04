Tæt grønlandsk valg skudt i gang med afstand og sprit

Oppositionspartiet IA kan for blot anden gang siden 1979 ende med magten, hvis meningsmålinger holder stik.

Valget til det grønlandske parlament, Inatsisartut, er tirsdag skudt i gang.

Afstemningsstederne er åbnet klokken 9 grønlandsk tid. Det svarer til klokken 13 dansk tid. De lukker klokken 20 grønlandsk tid, når klokken er 24 i Danmark.

Omkring 41.000 stemmeberettigede vælgere skal udpege 31 medlemmer til parlamentet. 189 kandidater stiller op.

Der er lagt op til et tæt valg, hvor regeringspartiet Siumut ifølge meningsmålinger står til at miste magten.

Det vil i så fald være blot anden gang siden hjemmestyrets indførelse i 1979, at formanden for Naalakkersuisut (Selvstyret) ikke vil være fra Siumut.

Det er oppositionspartiet Inuit Ataqatigiit (IA), der ifølge meningsmålingerne har kurs mod at blive det største parti. Det vil give partiet førsteret til at forsøge at danne regering. IA er søsterparti til SF.

Der skal 16 mandater til et flertal i Inatsisartut.

Grønland har ikke registreret nye coronatilfælde i knap en måned. Alligevel spiller virusset ind på valgdagen.

Der er således både regler for afspritning og afstand, ligesom at grønlænderne er blevet opfordret til at brevstemme for at undgå store forsamlinger på valgdagen.

Det sker ud fra et forsigtighedsprincip.

I alt er 31 personer blevet testet positive for coronavirus i Grønland. De er alle siden blevet raskmeldt.

Forhåbningen er, at de endelige valgresultater er klar inden midnat grønlandsk tid tirsdag. Det svarer til klokken 04 onsdag morgen dansk tid.

Der er imidlertid også kommunalvalg tirsdag. Og det kan øge risikoen for forsinkelser i optællingen af stemmer.

/ritzau/