Tæt på dødt løb i DF's folketingsgruppe: Henriksen får ny støtte

Landbrugsordfører Lise Bech (DF) peger på Martin Henriksen som ny formand for Dansk Folkeparti, da Kristian Thulesen Dahl træder tilbage efter flere dårlige valg.

Dermed er der fire folketingsmedlemmer, der peger på Martin Henriksen, mens der er fem, der peger på forhåndsfavoritten Morten Messerschmidt.

Det er dog ikke folketingsgruppen, men knap 1000 delegerede, som skal stemme på søndag, når de mødes i Herning. Lise Bech har gjort sin stilling op.

- Da jeg ikke har lyst til at deltage i mudderkast, vil jeg derfor ikke sige hverken det ene eller det andet om kandidaterne, da alt kan blive tolket i alle mulige retninger.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi er alle DF'ere og ønsker det bedste for vores parti. Jeg vil pege på Martin Henriksen. Mener du noget andet, er det fint, skriver Lise Bech på Facebook.

Merete Dea Larsen er medlem af hovedbestyrelsen og stiller også op som kandidat. Hun røg ud af Folketinget ved valget i 2019, hvor partiet fik en syngende lussing af vælgerne.

Afgående formand Kristian Thulesen Dahl har afvist at pege på en bestemt kandidat, da han mener, at hans rolle var at sikre en glat overgang.

Han deltager ikke selv søndag, da han har fået coronavirus.

Valgkampen har dog været uskøn, har de tre kandidater erkendt, og den har været præget af personangreb og læk til pressen.

I en tv-debat søndag gik bølgerne højt mellem Henriksen og Messerschmidt.

Tidligere på ugen trak Erik Høgh-Sørensen sig fra valgkampen.

Den afgående formand Kristian Thulesen Dahl træder tilbage efter et skidt kommunalvalg for partiet i november, hvilket kom i kølvandet på andre valg, hvor det også gik dårligt.

/ritzau/