Tæt på dronningen: Hun stiller krav til sine bordherrer

50 år har dronning Margrethe siddet som Danmarks monark, mens posten som udenrigsminister har skiftet hænder 16 gange.

Fra 2001 til 2010 var det Per Stig Møller (K), der orienterede dronningen om Danmarks udenrigspolitik og om de vigtigste begivenheder ude i verden.

Han fortæller, at dronningen ofte bidrog med analyser af aktuelle situationer.

Hun skal som regent være upartisk, men da samtalerne var fortrolige, holdt hun sig ikke altid tilbage, har Per Stig Møller tidligere fortalt Ritzau.

- Hun kunne godt komme med en klar udenrigspolitisk mening, som ikke var helt efter bogen. Nu var det sagt, og efter sådan et håndkantslag skyndte hun sig at tilføje et "ups".

Replikkerne kunne ifølge den tidligere minister også være humoristiske.

Den side af sig viste hun, da Per Stig Møller i 2004 ledsagede den daværende amerikanske udenrigsminister, Colin Powell, til Amalienborg.

Han beklagede sig over, at han tidligere på dagen ikke havde haft mulighed for at se Henning Larsens nybyggede Frederiksberg Gymnasium.

Af sikkerhedsgrunde var han under besøget blevet ført gennem parkeringskælderen.

- Så svarede dronningen, at han da næste gang skulle gå ind ad hovedindgangen, for terroristerne ville ikke drømme om, at han tog den vej.

- Det grinede vi af, for hun havde jo ret, fortæller Per Stig Møller.

Det siges om dronningen, at det er vigtigt at møde velforberedt op hos hende.

Som udenrigsminister var Per Stig Møller altid forberedt, siger han, men han mindes alligevel en episode, hvor han kom på glat is i hendes selskab.

- Længe inden jeg blev det (udenrigsminister, red.), var jeg til en privat middag, hvor jeg havde dronningen på min venstre hånd.

- Vi talte om litteratur, og måske i ren benovelse tager jeg fejl af, hvem der har skrevet et skuespil. Hun rettede mig, og bagefter kunne jeg mærke, at hun mistede interessen for at tale med mig. Man skal have orden i sine ting.

