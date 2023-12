Taktiske hensyn blokerer forhandlingerne på klimatopmøde

Klimatopmødets pokerspil er begyndt.

Forhandlinger på COP28 er gået i hårdknude, enkelte lande blokerer for enighed, og den globale klimaminister Dan Jørgensen (S) er alvorligt bekymret for et resultat.

De låste forhandlinger kan skyldes taktiske hensyn.

- Det er en dynamik, at landene ikke for alvor spiller ud med deres kort før til allersidst. Og at det så først er der, kompromiserne for alvor kan landes, siger Jens Mattias Clausen, programchef for EU og ansvarlig for COP-forhandlinger hos den grønne tænketank Concito.

Han har tidligere været rådgiver for Dan Jørgensen i international klimapolitik, særligt COP-arbejdet, og han kan berette, at blokeringer bruges taktisk.

- Hvis du lukker alle ting, du eller andre lande er interesseret i tidligt, jamen så har du ikke noget at spille med senere.

Hvis der ikke er enighed om alle spor, bliver ingen af dem vedtaget. Lørdag, tre dage inden den officielle slutdato for klimatopmødet, har forhandlingerne på flere områder stået stille i dagevis. Det gælder eksempelvis det globale klimatilpasningsmål.

Uenigheden om det område kan også bunde i andre, mere skjulte dagsordener.

Dan Jørgensen vil ikke nævne navne på de lande, der blokerer for enighed om emnet, men han noterer sig, at de ikke nødvendigvis har en logisk og legitim grund til blokade.

- Vi ser, at nogle lande blokerer dele af forhandlingerne, og at nogle lande blokerer på forhandlingsspor, hvor man ikke synes, de har en stor interesse. Hvor det kan betragtes som en taktisk ting, de gør, fordi de ikke er så glade for at bekende kulør der, hvor de virkelig har de største interesser, siger han

Jens Mattias Clausen ser en linje mellem blokeringen på spørgsmålet om klimatilpasning og målet om at udfase fossile brændstoffer.

- Saudi Arabien kan stå i vejen for det, fordi de i virkeligheden er interesseret i at tage den diskussion lidt som gidsel i et forsøg på at undgå, at man får en global aftale om fossile brændsler, siger han.

Situationen har fået FN's klimachef Simon Stiell til at adressere de strategiske blokeringer.

- Jeg vil ikke se taktikker, der tager klimaet som gidsel, sagde han på et pressemøde fredag.

De stillestående forhandlinger om klimatilpasning kan dog også skyldes, at de rige lande ikke vil hjælpe de fattige lande tilstrækkeligt, siger Jens Mattias Clausen.

Det samme påpeger John Nordbo fra NGO’en Care, der sammen med en bred række internationale organisationer følger forhandlingerne tæt på COP28 i Dubai.

- EU er også et problem i en hel del af forhandlingerne, eksempelvis også når det gælder klimatilpasning, hvor EU ikke vil have, man bliver enige om nye mål for global klimatilpasning.

/ritzau/