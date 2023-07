Tal med dig selv. Så præsterer du bedre

Allez! Allez! Allez!

Sådan lyder tilråbene fra tilskuerne under årets Tour de France. Måske motiverer det rytterne til at cykle endnu hurtigere. Og giver de sig selv tilråbet inde i hovedet, vil de sandsynligvis klare sig bedre.

Et nyt dansk studie fra universiteterne i Aarhus og København, som er publiceret i tidsskriftet Psychology of Sports and Exercise, viser, at man præsterer bedre i udholdenhedssport, hvis man bruger sin indre stemme til at presse sig selv. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

Sprog- og psykologiforskerne undersøgte, hvordan 100 forsøgspersoner klarede sig på en motionscykel, når de blev forhindret i at bruge deres indre stemme til at motivere sig selv.

Artiklen fortsætter under annoncen

Helt konkret skulle de gennemføre korte, intense spurter på cyklerne, hvor de skulle cykle, alt hvad de kunne. Og så skulle de gennemføre cykelture, hvor de blev forstyrret af kognitive opgaver. På de ture blev de bedt om at huske ord eller bogstaver.

Den indre stemme blev på den måde reserveret til netop den opgave, og derfor kunne forsøgspersonerne ikke bruge den til at opmuntre og heppe på sig selv.

På de cykelture, hvor den indre stemme ikke var afsat til kognitive opgaver, klarede forsøgspersonerne sig bedst.

Forsøgspersoner fik desuden en opgave, hvor de skulle memorere abstrakte figurer og mønstre, det vil sige en ikke-sproglig opgave, hvor de ikke skulle gøre brug af den indre stemme. En opgave, som ikke påvirkede deres præstation i lige så høj grad som sprogopgaven.

Ifølge hovedforfatteren bag studiet, Johanne Sofie Krog Nedergaard, som er ph.d. ved afdeling for lingvistik, kognitionsvidenskab og semiotik på Aarhus Universitet, viser studiet, at den indre stemme udgør en “vigtig brik i det, vi normalt kalder viljestyrke." Det siger hun i pressemeddelelsen.

Hun har tidligere undersøgt, hvad blandt andre maratonløbere fortæller sig selv, når de skal løbe de 42 kilometer. De mener selv, at deres indre stemme hjælper dem til at klare sig bedre. Det fortæller Johanne Sofie Krog Nedergaard til Politiken.

Avisen skriver desuden, at 90 procent af os, som har en indre stemme, taler med sig selv, når for eksempel varerne på indkøbslisten skal huskes. De sidste 10 procent husker ting ved at forestille sig billeder, farver eller følelser.