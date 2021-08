Taleban slog også Foghs udenrigspolitiske aktivisme ihjel

Efter nederlaget i Afghanistan ser udenrigspolitikske eksperter ikke mange muligheder for, at Danmark og Vesten i øvrigt med militærmagt kan fremme demokrati og menneskerettigheder

Taleban i Afghanistan har ikke alene vundet en overrumplende hurtig sejr over Vesten. I en snæver dansk kontekst, har bevægelsen også givet noget, der ligner et dødsstød til den aktivistiske udenrigspolitik, som skiftende danske regeringer gradvist har fremmet de seneste 30 år. Altså idéen om, at Danmark sammen med allierede med militære midler har kunnet fremme værdier som demokrati, menneskerettigheder og kvinders ligestilling.