Talebans krigere vil erobre den sidste provins, Löfven går af, og kirkeligt rådgivningstilbud modtager flere opkald

Godmorgen! En uge efter Kabuls fald er det stadig Afghanistan, Morgensamling retter blikket mod. Og med god grund. Nyhedsbureauet AP kunne søndag aften fortælle, at endnu syv afghanere har mistet livet ved et sammenstød med tusinde mennesker, som panisk forsøgte at komme ind i Kabuls lufthavn. Situationen omkring lufthavnen er meget kaotisk, for selvom Taleban lover amnesti til de afghanere, der har arbejdet for USA og EU-lande, så frygter flere med god grund for, at den militante bevægelse vil udføre hævnaktioner. Og hævnaktioner er allerede blevet indrapporteret. Det kan man læse om på forsiden af dagens Kristeligt Dagblad, hvor Christian Nellemann, der står bag trusselsvurderingen til FN, fortæller, hvorfor Talebans løfte klinger hult:

”Vi forventer, at både personer, der tidligere har arbejdet sammen med Natos og USA’s soldater, samt deres familiemedlemmer, vil blive udsat for tortur og henrettelser.”

Alt imens nærmer den 31. august sig med hastige skridt, hvilket betyder, at evakueringen skal gå stærkt, inden aftalen med Taleban udrinder. Hvis alle skal ud, kan en genforhandling med Taleban ikke undgås, siger Peter Viggo Mortensen fra Forsvarsakademiet til DR.

Talebans krigere vil erobre den sidste provins

Vi bliver i Afghanistan lidt endnu, for mens et dansk Hercules fly søndag aften har evakueret endnu 50 personer fra danskerlisten, så satte hundredvis af Taleban-krigere kurs mod den sidste provins i Afghanistan, som ikke er under bevægelsens kontrol. Panjshir-provinsen, som ligger omkring 100 kilometer nordøst for Kabul, var også det eneste område, Taleban ikke kunne få magten over i 1990’erne, og noget tyder på, at det heller ikke bliver nemt for bevægelsen at erobre provinsen denne gang. Korrespondent Simi Jan fortæller til TV 2, at provinsens leder, Ahmad Massoud, ikke vil overgive de områder, der er under hans kontrol, men forventer at lave en fredelig forhandlingsaftale med krigerne.

Sveriges statsminister går af

Morgensamling rykker blikket mod Sverige, hvor statsminister Stefan Löfven i går overraskede sine landsmænd, da han i sin sommertale afslørede, at han vil trække sig som statsminister. Meldingen, som Aftonbladet ifølge Ritzau har kaldt for en "stor politisk bombe", kommer op til, at der snart skal føres valgkamp i forbindelse med parlamentsvalget i Sverige næste efterår. Löfven trækker sig til november i forbindelse med den socialdemokratiske partikongres, og dermed skal Socialdemokraterne finde en ny kandidat til den statsministerpost, der skal besættes om et år. Politiske kommentatorer vurderer, at et oplagt bud til den post kunne være den nuværende finansminister, Magdalena Andersson.

Kirkeligt rådgivningstilbud har modtaget 10.000 flere opkald under corona

Dødsangst. Akut krise. Sorg. Selvmordstanker. Der kan være mange grunde til, at man ringer til Sct. Nicolai Tjenesten – Kirkens Korshærs rådgivningstilbud, som tilbyder anonyme og uforpligtende samtaler. Rådgivningstilbuddet plejer at få 46.000 opkald årligt, men har under coronakrisen modtaget 56.000, kan man læse i dagens Kristeligt Dagblad. Det skyldes ensomhed og frygt, siger tjenesten, som har oplevet en stigning i henvendelser fra andre brugere end de sædvanlige:

”For eksempel velfungerende singler på omtrent 60 år, der bor alene, som før har haft et aktivt og udadvendt liv, men som lige pludselig oplevede ikke at have kontakt til relationer længere. Mange blev afskåret fra venner og familie på grund af frygt for smitte,” siger Stine Lene Hansen, som er præst og leder af tjenesten.

Skole omstøder kontroversielt forbud mod mavebluser

Og nu til en debat, der skabte voldsomt uvejr i sidste uge, da ledelsen på Firehøjskolen i Vejle Kommune lavede et forbud mod mavebluser hos de ældste piger. Fredag kunne man dog læse, at forbuddet nu er omstødt. Det skete, efter skolebestyrelsen diskuterede sagen, hvorefter bestyrelsen udtalte, at der nu var enighed om, at der ikke bør laves regler for, hvordan eleverne skal gå klædt i skoletiden.

Flere kvinder og mænd har den seneste uge på sociale medier postet ironiske billeder af dem selv i mavebluser som protest mod forslaget. Samtidig har flere skoleelever protesteret, og i dag er der, ifølge Ritzau, arrangeret en landsdækkende demonstration, hvor elever opfordrer hinanden til at møde op i crop tops til dagens undervisning.

Hackergruppe afslører mobbere på TikTok

Hvis man er digital mobber på videodelingstjenesten TikTok, kan man i disse dage risikere at blive afsløret. En maskeret hackergruppe, der med en kombination af selvtægt og heltelignende adfærd godt kunne minde lidt om Batman, går nu i krig mod digital chikane ved at afsløre anonyme mobbere for deres familiemedlemmer og arbejdsgivere. Det skriver TV 2. Gruppen, der går under navnet The Great Londini, er kendt for at afbryde ondsindede kommentarer og dukke op på skærmen som en hætteklædt skikkelse iført en hvid maske med sort farve om øjnene og et bredt smil.

“Uanset sproget kan ord hele, eller de kan ødelægge. Vis venligst denne person kærlighed i kommentarerne. Jeg tager mig af resten,” siger en af hackerne eksempelvis, da en ondsindet kommentar dukker op hos en ung dreng.

Gruppens mål er at afsløre mobberne. Er mobberen et barn, vil de fortælle vedkommendes forældre, at barnet mobber andre på sociale medier. Hvis det er en voksen, kan de finde på at informere arbejdsgivere eller politiet.

Den danske sommer har budt på rekordmange skybrud

Og nu til noget helt andet. Selvom temperaturene i dag kan nå op på 24 grader, viser kalenderen snart efterår, og det er dermed på sin plads at gøre status over det vejr, vi har set over sommeren. Rundt omkring på hele kloden Verden over har sommeren i år budt på ekstremt vejr, hvor juli er den varmeste måned, der er målt på Jorden, siden man begyndte at måle i 1880. Tørke og skovbrande har hærget Sydeuropa, mens regn og oversvømmelser har plaget Tyskland og Belgien. Og i Grønland er der for første gang observeret regn på toppen af indlandsisen. På forsiden af lørdagens Kristeligt Dagblad kunne man læse, at den danske sommerregn har ændret sig fra at være kortvarige byger til ekstreme skybrud. Derfor føler mange af os, at det har regnet mere i år. Men det har det ikke - regnen er bare blevet mere voldsom.

