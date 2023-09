Regeringen vil bekæmpe bandekriminalitet på Christiania med højere straf. Christiania er håbefuld

Højere straf for at købe og besidde hash kan få køberne til at droppe hashkøb på Christiania.

Det siger Hulda Mader, der er talsperson for Christianias pressegruppe.

- Jeg kan forestille mig, at der er nogle kunder, som ikke synes, det er rart at skulle betale den dobbelte bøde og i sidste ende komme i fængsel for det, siger hun.

- Så jeg tænker, at det vil sætte en dæmper på købernes interesse. Og af den grund kan det være, det mindsker antallet af folk, der sælger.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) har på et pressemøde onsdag sagt, at handel med og besiddelse af stoffer skal kunne give dobbeltstraf i afgrænsede strafzoner på Christiania.

I en skærpet strafzone vil det eksempelvis blive straffet med en større bøde, hvis man køber hash. Anden gang, man bliver taget, giver det som udgangspunkt fængselsstraf.

Et samlet Christiania har meldt ud, at det ønsker Pusher Street lukket.

Helt generelt er Hulda Mader ikke fortaler for højere straf. Men hun er villig til at acceptere de tiltag, som regeringen indfører, i håbet om, at det kan fjerne den organiserede kriminalitet fra Christiania.

- Vi har bedt om hjælp, og vi vil gerne have fjernet de kriminelle bander. Hvis de mener, det er det tiltag, der skal til, må vi sige okay, siger hun.

Det er langt fra første gang, at politikere forsøger at sætte ind over for organiseret kriminalitet på Christiania. Men Hulda Mader tror, at det denne gang vil have en effekt.

Det skyldes, at både Christiania og politikere har et fælles ønske.

- Der er momentum lige nu. Vi er alle sammen enige om, at det skal slutte. Det kan ikke blive ved, for hvis det bliver værre, bliver det ikke til at holde ud, siger Hulda Mader.

Peter Hummelgaard nævnte på pressemødet, at der også skal ske en grundlæggende fysisk forandring af området omkring Pusher Street.

Det kan eksempelvis være butikker eller lovlige boliger, mener justitsministeren.

Christiania skal efter aftale med staten bygge 15.000 kvadratmeter almene boliger på fristaden frem mod 2031.

Tidligere har ældreminister Mette Kierkgaard (M) åbnet for, at en del af boligerne kan bygges på Pusher Street.

Det mener Hulda Mader dog, ikke er den mest oplagte løsning.

- Der er ikke meget plads på Pusher Street. Der er både fredede huse og huse, folk bor i. Så det er måske ikke lige der, vi skal bygge de almennyttige boliger, siger hun.

- Men det er en god idé at lave andre aktiviteter, hvor folk kan besøge Christiania, uden at det er hash, de skal købe.

/ritzau/