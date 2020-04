Tandlæge: Patienter skal spritte hænder og symptomtjekkes

God hygiejne og afstand er i fokus, når flere klinikker og saloner åbner for besøg mandag.

Efter omkring en måned med begrænset eller ingen behandlingsmulighed kan fysioterapeuter, tatovører og optikere nu åbne igen.

Genåbningen har også ført til, at man hos tandlægeklinikken Harald Tandlægerne i Vejle mandag skruer op for patientbehandlingerne. Her har man de sidste fem uger kun haft åbent for akutte og uopsættelige behandlinger.

Det fortæller Torben Schønwaldt, der er tandlæge og ejer af Harald Tandlægerne samt formand for klinikejerne hos Tandlægeforeningen.

- Vi har forberedt ved at fortsætte det høje hygiejneniveau, vi har haft tidligere. Vi er fem uger inde i coronakrisen, og i den tid har vi taget en lang række forholdsregler, som har fulgt Sundhedsstyrelsens retningslinjer, siger han.

Et af de tiltag, som tandlægeklinikken tager yderligere i brug fra mandag, er kun at tillade én person i venteværelset ad gangen. Det har man gjort ved at skabe luft i kalenderen mellem patienterne.

Samtidig bærer tandlægerne hatte, mundbind og visirer grundet den tætte kontakt til patienten, siger Torben Schønwaldt.

- Tidligere har vi ikke skullet skifte tøj mellem hver patient. Det skal man nu, og det er en af de vigtigste forskelle i forhold til tidligere, siger han.

Ændringerne for at leve op til retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne bliver allerede tydelige, når patienten ankommer til klinikken. Her bliver vedkommende bedt om at spritte hænder. Og så skal de screenes for luftvejsinfektioner, inden de får lov til at komme indenfor.

/ritzau/