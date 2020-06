Tandlæger får påbud for at sløse med coronabeskyttelse

Klinikker har blandt andet genbrugt mundbind i 11 dage og hængt engangskitler til tørre i personalestue.

Syv tandlægeklinikker har frem til 1. juni fået strakspåbud fra Arbejstilsynet, fordi de ikke har beskyttet de ansatte effektivt nok mod risikoen for coronasmitte.

Det skriver DR Nyheder på baggrund af en aktindsigt.

Klinikkerne har ikke haft styr på at bruge mundbind, kitler og andre værnemidler korrekt. Det betyder, at behandlingen på patienter ikke er blevet udført sundhedsmæssigt forsvarligt.

- Tilsynsbesøgene har i denne periode været gennemført på baggrund af alvorlige ulykker og klager eller målrettede tilsyn med henblik på forebyggelse af coronasmitte og ulykker, oplyser Arbejdstilsynet i en skriftlig kommentar til DR Nyheder.

Eksempelvis har en tandlægeklinik vasket engangskitler og hængt dem til tørre i personalestuen.

På en anden klinik fik de ansatte udleveret to engangsmasker, som de blev instrueret i at afspritte, så de kunne bruges igen. Maskerne blev brugt i mindst 11 dage.

De syv tandlægeklinikker, der har fået strakspåbud, har alle efterfølgende rettet op på overtrædelserne. Derfor nævner DR heller ikke navnene på klinikkerne.

I perioden, hvor de syv klinikker har fået påbud, har Arbejdstilsynet været forbi i alt 17 klinikker.

Hos Tandlægeforeningen siger formanden for klinikejerne, Torben Schønwaldt:

- Jeg synes ikke, det er noget stort problem. Men jeg er selvfølgelig glad for, at Arbejdstilsynet har været på pletten og har givet strakspåbud, så de her klinikker har fået rettet ind, siger han til DR Nyheder.

Hvis man holder det op imod, at der er cirka 1700 private tandklinikker i Danmark, mener han, at syv faktisk er rigtig få.

- Men det friholder selvfølgelig ikke den enkelte tandlæge for ansvaret for at overholde retningslinjerne.

/ritzau/