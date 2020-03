Tape-striber skal få kunde i supermarkeder til at holde afstand

Supermarkeder sætter striber i gulvet foran kassen. Halvanden meter mellem kunderne skal mindske smittefaren.

Hold afstand i køen i supermarkedet, har det lydt, siden udbruddet af coronavirus.

Nu får kunderne i Coops 1050 dagligvarebutikker med tape-striber i gulvet hjælp til at huske, hvor vigtigt det er ikke at komme for tæt på andre.

Det samme gælder i de 650 butikker under Salling Group.

I Coop siger kommunikations- og analysechef Lars Aarup, at de første striber blev klistret på gulvene mandag. Arbejdet fortsætter de kommende dage, og fredag vil samtlige butikker have striber.

- Striberne kommer til at være i køen omkring kasseapparaterne, for det er her kunderne typisk har svært ved at holde afstand.

- Når man går rundt i butikken, så er det nemmere at holde afstand. Men når man står ved kassen, så er der meget andet at huske. Varerne skal op på båndet, og der skal betales.

- Derfor er det godt med en lille reminder om at holde afstand, siger han.

I Fakta, Brugsen, Superbrugsen, Dagligbrugsen og Kvickly bliver striberne røde, mens Irmas bliver blå.

Hidtil har det været op til kunderne selv at finde den rette afstand, og ikke alle kan have samme opfattelse af, hvor stor den skal være.

Holdt nogen stor afstand, kunne andre blive i tvivl om, hvorvidt de stod i kø og måske springe over.

- Nu kommer der en markering, så ingen længere er i tvivl. Lidt ligesom på motorvejen, hvor der skal være to striber mellem hver bil. Hos os skal der bare være en enkelt stribe, siger Lars Aarup.

I Salling Group oplyser kommunikationskonsulent Jacob Krogsgaard Nielsen, at de første mærker blev sat op mandag i Salling i Aarhus.

- Inden lukketid i dag (tirsdag) er de oppe i alle vores butikker, siger han.

Han henviser til, at det alene sker på baggrund af myndighedernes anbefaling om at holde afstand.

- Ved at synliggøre det ude i vores butikker og på en diskret måde minde vores kunder om at holde afstand, håber vi, de vil efterleve det, siger han.

Også Rema 1000 sætter streger på gulvet i et forsøg på at mindske smittefaren, skriver flere medier.

Ud over tape-striber på gulvet har supermarkederne intensiveret rengøring af kundevogne- og kurve samt afskaffet smagsprøver og bland selv-slik.

