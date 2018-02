Tarmen kan gøre dig tyk, syg og sur

Kosten har stor betydning for tarmens velbefindende og derigennem overvægt, sygdom og humør.

Den dårlige nyhed er, at tarmen - og det, vi fylder den med - kan have ansvaret for overvægt, sygdom og dårligt humør.

Den gode nyhed er, at kost, der fodrer tarmens gavnlige bakterier og giver stor mangfoldighed, kan medføre en stabil vægt, et stærkt immunforsvar og godt humør.

- Det ser ud til, at en mangfoldig tarmflora er opskriften på lettere at kunne holde en normalvægt, undgå livsstilssygdomme og få et stærkere immunforsvar generelt. En stor del af løsningen til et sundt liv er gemt i tarmfloraen, fortæller autoriseret klinisk diætist Stine Junge Albrechtsen, som står bag bogen "Spis tarmen sund - og tab dig".