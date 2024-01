Tasmanien lyser rådhus op i rødt og hvidt for at fejre Mary

Når Kronprinsesse Mary søndag bliver kronet som dronning i Danmark, vil det også blive markeret i hendes hjemstat i Australien, Tasmanien.

Her vil blandt andet et rådhus samt en bro blive lyst op i Dannebrogs farver for at markere det danske tronskifte, skriver det australske medie Sky News.

Delstatsregeringen på den australske ø forærer derudover den kommende dronning et håndlavet bord i gave fremstillet af den lokale møbelsnedker Rex Heathcote.

Blandt australiere lyder det, at indbyggerne i kronprinsessens hjemland er stolte af hendes rejse.

- Hun har udført et godt stykke arbejde. Hun har vundet det danske folks hjerte, og hun er stadigvæk australier, siger Linda Jones til mediet The Guardian.

Også premierministeren på Tasmanien fremhæver, at den kommende danske dronning har holdt fast i sit australske ophav.

- Prinsesse Mary brænder for at høre til, siger premierminister Michael Ferguson ifølge Sky News.

- Vi håber altid, at unge mennesker tager deres tasmanske ophav med dem, hvad end de foretager sig i livet, uanset om de opbygger deres liv på dette specielle sted, eller om de forlader det og vinder Nobelprisen eller bliver dronning af Danmark, siger premierministeren.

Delstatsregeringen på Tasmanien donerer derudover 10.000 australske dollar til en australsk hjælpeorganisation, som den kommende dronning er protektor for. Det svarer til knap 50.000 kroner.

Pengene gives til organisationen Alannah and Madeline Foundation, der arbejder for at beskytte børn mod vold.

Lørdag blev tronskiftet ligeledes markeret i storbyen Sydney på pubben El Loco Slip Inn, hvor det kommende kongepars første møde fandt sted i 2000 under kronprins Frederiks besøg i forbindelse med OL.

Her var der pyntet op med danske flag, og der blev serveret danske hotdogs, ligesom drinken "Der er noget særligt ved Mary" var blevet tilføjet til menukortet. Opskriften lyder på dansk snaps, vodka, lychee, citron, vanilje og aquafaba, der er en vegansk erstatning for æggehvide.

/ritzau/