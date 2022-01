Tatovører mister mange farver med EU-lov - vil bøje regler

Det kan ifølge tatovører blive nødvendigt at se stort på nye EU-regler for at færdiggøre store projekter.

For nu er det slut med farverige tatoveringer. Fremover er farvemulighederne sort, gråtoner og hvid, indtil producenterne har udviklet nye produkter.

Det er konsekvensen af en EU-lov, der træder i kraft tirsdag, mener Frank Rosenkilde, der er formand for brancheorganisation Dansk Tatovør Laug.

Han forventer, at EU-reglerne, som forbyder nærmest alle farver i tatoveringsblæk, der bruges i dag, vil ramme tatovørerne hårdt.

- 80 procent af mit arbejde er farve. Og jeg har masser af kolleger, hvor 100 procent af deres arbejde er med farve. Der er nogle, der ikke kan komme videre, siger Frank Rosenkilde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han fortæller, at tatovørerne i nogle tilfælde kan blive nødt til at se stort på reglerne.

- Der er ikke andre løsninger end at dreje loven lidt. Jeg har for eksempel en kunde, som jeg har tatoveret for en måned siden, hvor der mangler en lille smule rød farve i.

- I teorien kan jeg ikke lave tatoveringen færdig, fordi jeg ikke må bruge de farver, jeg tatoverede med for en måned siden. Vi kan ikke lave kæmpestore projekter færdige, hvis vi ikke beholder lidt farve til at lave tatoveringerne med, siger Frank Rosenkilde.

De nye EU-regler medfører, at mere end 4000 kemiske stoffer i tatoveringsblæk forbydes. Årsagen er mistanke om allergi- og kræftfremkaldende stoffer i blæk.

Reglerne betyder, at tatovørerne må vinke farvel til størstedelen af de farver, som er udbredt i tatoveringer.

Ifølge Frank Rosenkilde er det farver, som er blevet brugt i 20-30 år.

Forbuddet vil medføre, at mange tatovører bliver nødt til at dreje nøglen om. Flere har allerede gjort det, siger han. Andre vil måske tatovere videre fra privaten.

Frank Rosenkilde understreger, at tatovørerne ikke ønsker at bruge skadelige stoffer.

- Der er ingen af os, der vil fylde folk med et eller andet, der er giftigt, siger han.

Men han mener, at der endnu ikke er nok forskning på området. Det er ikke bevist, at stofferne kan være kræftfremkaldende, som der er mistanke om, mener han.

Et synspunkt, der er bakket op af nogle fagkyndige, mens andre er uenige.

Derfor ville en bedre fremgangsmåde være at tillade farverne et eller to år endnu, mener Frank Rosenkilde. For både producenter og tatovører har været for langsomme til at opfatte alvoren af de nye regler.

Derfor ville en overgangsperiode være at foretrække, mener han. Det er dog ikke muligt med EU-loven.

Nogle tatovører har været på forkant og fundet farver, der lever op til de nye regler.

Ifølge Miljøministeriet blev de nye regler annonceret i september 2020.

Cirka 15 procent af danskerne har en tatovering. Den danske regering bakker op om EU's nye kemikalielovgivning, som fører til de strammere regler for tatovørerne.

/ritzau/