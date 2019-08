Tavshedspligt fra møder i sikkerhedsudvalget gælder på livstid

Mette Frederiksen har lørdag indkaldt Regeringens Sikkerhedsudvalg. "Helt efter bogen", mener Engell.

Bag lukkede døre skal statsminister Mette Frederiksen (S) mødes med Regeringens Sikkerhedsudvalg for at drøfte den seneste uges eksplosioner mod myndigheders bygninger i København.

Ifølge politisk kommentator og tidligere medlem af sikkerhedsudvalget Hans Engell bliver udvalgsmøderne brugt til orientering om alvorlige hændelser i og udenfor Danmark.

- Udvalgets primære opgave ligger i navnet: at tage det øverste ansvar for sikkerheden. Det kan være det interne, såsom alvorlige, kriminelle handlinger eller terror i Danmark. Eller det ydre såsom Danmarks deltagelse i krig.

- Møderne er meget fortrolige og foregår bag mange lukkede døre. Det er med fuld tavshedspligt, der gælder livsvarigt, siger Hans Engell, der var i sikkerhedsudvalget fra 1982 til 1993 som henholdsvis forsvars- og justitsminister.

I udvalget sidder ud over Mette Frederiksen, udenrigsminister Jeppe Kofod (S), justitsminister Nick Hækkerup (S), finansminister Nicolai Wammen (S) og forsvarsminister Trine Bramsen (S).

Ministrene bliver typisk suppleret af departementschefer. Derudover deltager toppersoner fra politiet og Forsvaret.

- Min forventning er, at Mette Frederiksen får en opdatering med alle detaljer og kan spørge om alt, og så vil hun høre, hvad hun kan gøre.

- Statsministeren skal sikre sig, at man gør, hvad man kan for, at der er ressourcer nok til stede, så politiet i sagen kan løse opgaven, siger Hans Engell, der understreger, at det er sjældent, at offentligheden hører om, hvad der foregår på møderne.

Det er desuden "helt efter bogen", at Mette Frederiksen kalder til møde i sikkerhedsudvalget, mener Engell.

Mette Frederiksen har indkaldt sikkerhedsudvalget lørdag eftermiddag. Det er uvist, hvornår mødet vil finde sted.

/ritzau/