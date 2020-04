Team Rynkeby aflyser sin årlige Paris-tur

2150 cykelryttere og 550 hjælpere på Team Rynkeby kommer på grund af coronakrisen ikke afsted til Paris i år.

Der er triste nyheder til årets deltagere på velgørenhedscykelholdet Team Rynkebys tur til Paris.

Turen bliver på grund af coronakrisen aflyst, oplyser Team Rynkeby Fonden i en pressemeddelelse.

Der skulle have været 2150 cykelryttere og 550 hjælpere med på turen i år, som skulle have været kørt 4.-11. juli.

Turen skulle cykles for at samle penge ind til fordel for børn med alvorlige sygdomme.

Men fredag aften er den drøm altså endegyldigt knust af en enig bestyrelse, der ikke ser noget andet valg som følge af coronakrisens uforudsigelighed.

- Der er selvfølgelig en enorm skuffelse hos servicefolk og ryttere. Den her oplevelse for livet kan vi ikke give dem.

- Derudover er der en skuffelse og tristhed over de mange børn og organisationer, der ikke får midler fra os i samme grad som håbet, siger Carl Erik Dalbøge, der er direktør for Team Rynkeby Fonden.

Det vil kunne mærkes på årets indsamlingsresultat, at turen ikke bliver kørt. Gennem årene har Team Rynkeby indsamlet cirka 425 millioner kroner til børn med kritiske sygdomme.

Cykelholdet har kørt Paris-ruten hvert år siden 2002. I 2019 alene blev der indsamlet 80 millioner.

- Det her er ikke det samme, som at den idé, der ligger til grund for hele Team Rynkeby, ikke er levedygtig.

- Vi føler os overbeviste om, at vi kommer stærkt tilbage, og vi er allerede i gang med at planlægge for 2021, siger Carl Erik Dalbøge.

Igennem årene har flere kendte danskere kørt med.

Blandt andre har tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), tv-værten Bubber og den tidligere fodboldspiller Thomas Helveg være med på holdet.

Team Rynkeby har 57 hold i otte forskellige lande.

Alle årets deltagere får buddet om at køre med i 2021 i stedet.

/ritzau/