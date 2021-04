Teater dropper forestilling efter oplysninger om krænkelser

Det Kongelige Teater aflyser forestilling efter oplysninger om, at gæstekoreograf har krænket medarbejdere.

Det Kongelige Teater har valgt at aflyse den kommende sæsons helaftensballet "Frankenstein" efter oplysninger om krænkende adfærd hos en gæstekoreograf.

Det skriver Det Kongelige Teater i en pressemeddelelse.

Aflysningen sker, da der ifølge pressemeddelelsen er kommet oplysninger frem om "uacceptabel adfærd" fra koreografen over for flere medarbejdere ved teatret under prøveforløb i 2018 og 2019.

Den pågældende koreograf har været tilknyttet et teater i London. Også her har der ifølge pressemeddelelsen været anklager om krænkende adfærd rettet mod ham.

Efter en undersøgelse af sagen er han ikke længere ansat, fremgår det af pressemeddelelsen.

Siden har Det Kongelige Teater haft en dialog med teatrets egne medarbejdere, som har samarbejdet med den pågældende koreograf.

Det er den proces, der nu har ført til, at teatret har aflyst den kommende forestilling.

- Krænkende adfærd er uacceptabelt på Det Kongelige Teater, også fra gæstende kunstnere. Vores medarbejderes trivsel og sikkerhed har høj prioritet for os.

- Vi ønsker derfor indtil videre ikke at opføre den pågældende koreografs værker, og "Frankenstein" i foråret 2022 er derfor aflyst, siger teaterchef Kasper Holten i pressemeddelelsen.

/ritzau/