Teaterdirektør: Folk er ved at dø af skræk over at sidde sammen

Søndag åbnede kulturlivet efter at have været lukket ned for tredje gang. Denne gang har nedlukningen varet fire uger, og det er med hjertet oppe i halsen, at teaterdirektør Lars Sennels fra Vendsyssel Teater har ventet meldingen om genåbningen – for et teater er ikke bare noget, man kan lukke og åbne igen.