Tech-ekspertgruppe vil forbyde målrettede reklamer på nettet

Fremover skal forbrugere ikke længere opleve, at de bliver mødt af reklamer for et givent produkt, umiddelbart efter at de har lavet en søgning på nettet efter det samme.

Det er i hvert fald en af anbefalingerne fra regeringens tech-ekspertgruppe, som mandag præsenterer sine anbefalinger i Erhvervsministeriet i København.

- Ekspertgruppen anbefaler, at der indføres et generelt forbud mod automatisk behandling (profilering) af personoplysninger på tech-giganters tjenester, fremgår det af rapporten.

- Med DSA’en (Digital Services Act, red.) indføres et forbud mod at anvende målrettet reklame på grundlag af automatisk behandling (profilering) af mindreåriges personoplysninger.

- Ekspertgruppens anbefaling vil således være en udvidelse af kravene i DSA'en, så der indføres et generelt forbud mod målrettet reklame baseret på profilering af personoplysninger uanset aldersgruppe, lyder det i rapporten.

Ekspertgruppen peger på, at dette tiltag tidligere er blevet forsøgt indført af en koalition af parlamentarikere i Europa-Parlamentet samt diverse organisationer.

Med til præsentationen fra SVM-regeringen er erhvervsminister Morten Bødskov (S), kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M), digitaliseringsminister Marie Bjerre (V) og samt formanden for regeringens tech-ekspertgruppe, Mikkel Flyverholm.

Ekspertgruppen blev nedsat sidste år under den daværende S-regering, og den har undersøgt tech-giganters forretningsmodeller og de konsekvenser, som deres ageren har for det danske samfund.

Ekspertgruppen anbefaler, at aldersgrænsen for at give samtykke til at behandle persondata i Danmark bør hæves fra 13 år til 16 år.

Hvis denne anbefaling bliver ført ud i livet, vil tech-virksomheder altså skulle indhente et samtykke fra forældre, for at de kan behandle børns personoplysninger, indtil barnet er fyldt 16 år.

