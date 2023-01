To teenagere dømt til døden i Iran: Kendt skyldig i korruption og fjendskab mod Gud

Morgensamling skal i dag til Knuthenborg Safaripark. Vi ser også nærmere på danskerne som dygtige "lyseslukkere". Men vi begynder i Iran.



To iranske teenagere er nu dømt til døden i Iran for at have deltaget i protesterne, efter at den 23-årige kvinde Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetægt tilbage i september. Det skriver Ritzau. Der er tale om en 18-årig demonstrant, Mehdi Mohammedifard, der er dømt for angiveligt at have sat ild til en politikontrolpost i den vestlige by Nowshahr i Mazandaran-provinsen, og den 19-årige Mizan Online, der er dømt for angiveligt at have såret en sikkerhedsvagt med kniv og sat ild til guvernørens kontor i Pakdasht. De er begge blevet kendt skyldige i korruption og fjendskab mod Gud, og de står nu til at blive hængt.



Generelt har 2022 været et dystert år for Iran, hvor 504 mennesker er blevet henrettet. Til sammenligning blev der henrettet 579 mennesker på verdensplan i 2021. Det skrev Kristeligt Dagblad om i sidste uge.

Nyvalgt kongresmedlem løj om at være jøde

Den republikanske politiker George Santos, der i november blev valgt ind i Repræsentanternes Hus, har løjet om adskillige punkter på sit CV under valgkampen. Det skriver Kristeligt Dagblad i dagens avis. George Santos, der er søn af brasilianske indvandrere, gik på valg ved at være "legemliggørelsen af den amerikanske drøm". Han har under valgkampagnen påstået at have gået på det prestigefyldte universitet New York University og arbejdet for anerkendte investeringsvirksomheder på Wall Street. I virkeligheden arbejdede han i kundeservice, hvor han tog opkald fra kunder, der havde problemer med deres parabol-tv.

Den republikanske politiker George Santos taler på den republikanske jødiske sammenslutning. Udover at fabrikere ansættelser og uddannelser på sit cv, har han også påstået at være jøde. Foto: Wade Vandervort/AFP/Ritzau Scanpix

Derudover har han løjet om at være ikke-praktiserende jøde, især når han har ført kampagne i jødiske distrikter eller været til konference med rabbinere. Han påstod, at hans bedsteforældre kom til Brasilien som flygtninge under holocaust, men deres fødselsattester fra Brasilien viser, at det ikke passer. Desuden er Santos troende katolik. Santos har i et forsvar for sine løgne fortalt, at han føler sig jøde-agtig, der på engelsk oversættes "jew-ish".

Efterskoler risikerer at ligne engelske elite-kostskoler

Efterskolerne vokser og vokser og har i ti år i træk sat rekord for den største tilslutning nogensinde. Men en ny analyse foretaget af Dansk Erhverv viser, at efterskolerne er med til at skabe en skævvridning i samfundet. Analysen konkluderer, at unge med ressourcestærke forældre i højere grad tager på efterskole, mens unge med sværere vilkår går den kommunale vej. Det skriver Berlingske.

For eksempel viser tallene, at 74 procent af eleverne på efterskolerne har forældre med videregående uddannelser, mens det kun er 35 procent på folkeskolerne. Derudover udgør indvandrere i 2021 kun to procent af eleverne på landets efterskoler, mens de udgør 23 procent i folkeskolerne. Sidst men ikke mindst er karaktergennemsnittet for 10. klasse på efterskolerne 7,6, mens gennemsnittet i folkeskolen er 5,4.



Uddannelsesdirektør i Karisefonden Leo Komischke-Konnerup frygter, at efterskolernes udvikling med velstillede børn bliver til en "statsfinansieret kostskole på engelsk niveau."

Uenighed om antallet af døde

Ifølge det ukrainske militær døde 400 russiske soldater efter et angreb i byen Makiivka, der ligger i den besatte Donetsk-region i det østlige Ukraine, kort efter årsskiftet. De prorussiske myndigheder bekræfter angrebet, der angiveligt ramte en bygning, hvor russiske soldater var indkvarteret. Men det russiske forsvarsministerium hævder, at antallet af døde er 63. Det skriver DR.



Ifølge militæranalytiker fra Forsvarsakademiet, Anders Puck Nielsen, er det ikke atypisk i krig, at de bekrigende parter har forskellige udlægninger i antallet af døde. Han mener, at det er svært at vide, hvad det egentlige tabstal er, men alene det, at Rusland bekræfter angrebet, vidner om, at det har været stort, fortæller han. Den seneste udvikling på krigen er, at det ukrainske politi har fundet 25 torturlejre nær den befriede by Kharkiv. Det skriver Ritzau.

Fra krigszone til Knuthenborg

På en mere opløftende note om krigen i Ukraine er tre løvinder endt på Lolland. De tre afrikanske hunløver Simba, Ploy og Vee blev i sommer reddet ud af en bombet zoologisk have i den krigshærgede Kharkiv-region i Ukraine. Efter et ophold i en zoologisk have i Polen er de nu ankommet til Knuthenborg Safaripark på Lolland. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Tre hunløver, der er evakueret fra en zoologisk have i Ukraine, er kommet til Knuthenborg Safaripark. På billedet ses løven Vee, inden hun blev bragt fra en polsk zoo til Lolland. Foto: Dyrenes Beskyttelse/Free.

Biolog hos Dyrenes beskyttelse Anne Sofie Meilvang var med til at bringe løverne til Danmark og fortæller, at dyrene blev efterladt, da folk flygtede, og formodentlig ikke har fået noget at spise eller drikke. De er stadig lidt tynde, men de hygger sig nu, fortæller Anne Sofie Meilvang.

Danskerne slukker lyset og sikrer millionbeløb til Røde Kors

Det er ikke for at være en lyseslukker, men en kampagne af elselskabet Norlys har sikret 30 millioner kroner til Røde Kors ved at opfordre danskerne til at slukke lyset den 1. Januar. Det skriver Ritzau. Pengene går til at hjælpe de mest udsatte danskere. Røde Kors har det seneste år fået mange henvendelser fra udsatte borgere, der havde brug for en håndsrækning til fødselsdage og konfirmationer. Desværre måtte Røde Kors afvise mange af ansøgningerne, men med den store donation håber Røde Kors, at de i år vil kunne hjælpe flere danskere.



Udover at kampagnen "Sluk for Danmark" skulle donere penge til et velgørende formål, var formålet med kampagnen også at øge danskernes bevidsthed om at spare på strømmen. Den samlede energibesparelse endte på cirka syv procent sammenlignet med samme dag de to foregående år.