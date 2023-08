Teknik- og Miljøudvalget i København stemmer for at få en Palæstinas Plads

Et flertal i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg stemte mandag aften ja til at navngive en plads på Nørrebro Palæstinas Plads.

Det fremgår af et referat fra et møde, hvor afstemningen fandt sted.

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) siger, at der igennem flere år har været borgere, som har efterspurgt en Palæstinas Plads.

- Vi har mange i København, som stammer fra Palæstina, og for hvem det vil betyde noget at have et sted i byen, som er opkaldt efter det sted, de selv eller deres familie kommer fra, udtaler hun til Ritzau.

Enhedslisten, SF, Radikale Venstre og Alternativet står bag navneforslaget.

Det blev stemt igennem med seks mod fem stemmer.

Socialdemokratiet, De Konservative og Venstre stemte imod forslaget.

Ifølge referatet lød det fra De Konservative, at det ikke er Københavns Kommunes rolle at føre udenrigspolitik.

Desuden mener partiet, at det rammer uden for kommunens almindelige praksis og traditioner for, hvordan den navngiver veje og pladser.

Line Barfod afviser, at der er tale om at føre udenrigspolitik.

Hun fremhæver, at mange områder i København er opkaldt efter lande, byer og områder.

Spørgsmål: Der er en konflikt mellem palæstinenserne og Israel. Vælger I ikke side ved at kalde pladsen Palæstinas Plads?

- Jeg mener ikke nødvendigvis, at man vælger side i en konflikt, fordi man vælger et konkret navn. Der er også en Israels Plads i København - uden at man vælger side.

Navneforslaget sendes videre til Vejnavnenævnet. Hvis nævnet bakker op om Palæstinas Plads, vil der være en høring.

Vejnavnenævnet skal se på, hvordan en implementering af Palæstinas plads skal foregå.

Derefter vil forslaget igen blive behandlet i Vejnavnenævnet, før det skal godkendes endeligt i Teknik- og Miljøudvalget.

