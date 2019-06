Teknisk fejl skaber problemer for fælles receptsystem

Borgere kan fortsat få medicin trods teknisk fejl, der gør medicinkort svært tilgængeligt.

Det Fælles Medicinkort (FMK) har i løbet af tirsdag formiddag været stort set utilgængeligt og præget af lange svartider.

Det skriver Sundhedsdatastyrelsen i en pressemeddelelse.

Systemet rummer blandt andet et elektronisk receptsystem, som hospitaler, almene praksisser, kommuner og apoteker bruger.

I første omgang blev det genstartet over middag. Men problemet er tirsdag midt på eftermiddagen endnu ikke helt løst, og systemet skal formentlig genstartes flere gange i løbet af dagen.

Derfor kan brugerne også forvente perioder, hvor de ikke kan bruge medicinkortet. Sundhedsdatastyrelsen beklager fejlen, påpeger afdelingschef Anders Brahm i en skriftlig kommentar.

- Vi forventer at lukke for adgangen til FMK efter apotekernes lukketid i aften for at udføre det nødvendige arbejde for at sikre fuld og stabil drift, og forventer at driften vil være normaliseret fra onsdag morgen, siger han.

Styrelsen anbefaler, at dem, der oplever problemer, tager den med ro og forsøger igen nogle minutter senere.

Hvis det fortsat ikke er muligt at gennemføre en elektronisk ordination, kan der fortsat udstedes papirrecepter.

Borgerne kan dog stadig få den medicin, de har brug for. Driften ventes at være stabil igen onsdag, understreger styrelsen i pressemeddelelsen.

/ritzau/