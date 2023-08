Tekniske detaljer er skyld i udskydelse af rumrejse

Andreas Mogensens rumeventyr er blevet udskudt på grund af tekniske detaljer, som skal gennemgås inden afgang.

Det siger den danske astronaut til DR.

Han understreger dog, at det ikke er noget alvorligt.

46-årige Andreas Mogensen skulle fredag have sat kurs mod Den Internationale Rumstation (ISS). Men tidlig fredag morgen dansk tid nogle timer inden afgang udskød Nasa opsendelsen til lørdag.

Det er endnu uklart, hvad de præcise tekniske detaljer bag udskydelsen nærmere er.

Ifølge Videnskab.dk er der tre ting, der ofte er skyld i, at man udskyder opsendelse af rumfartøjer.

Det er tekniske, medicinske eller vejrmæssige problemer. Torsdag skrev Nasa på sin hjemmeside, at der var 90 procent chance for, at vejrforholdene ville være favorable for en opsendelse fredag klokken 03.49 lokal tid.

Videnskab.dk skriver, at en kommentator på Nasa TV fredag morgen forklarede, at der var tale om et mindre teknisk problem.

- Missionens ledere mødtes inden for de seneste par timer for at gennemgå et par åbne opgaver. Det er ikke noget betydeligt, men et par tekniske ting der krævede en smule mere analyse, og de besluttede derfor, at en enkelt dag mere ikke ville skade, lød det fra kommentatoren.

Rummissionen har fået navnet Huginn. Ifølge planen skal Mogensen være på ISS i seks måneder.

Under det seks måneder lange ophold på ISS skal Andreas Mogensen udføre ti forsøg for forskere og virksomheder. Formålet er at få mere viden om trivsel og søvn i rummet.

Han skal desuden også forsøge at 3D-printe metal i vægtløshed. Formålet med det er, at man hurtigt skal kunne fremstille møtrikker og andet, når man er i rummet.

Når opsendelsen sker, vil det være anden gang, at Andreas Mogensen er i rummet. I 2015 blev han den første dansker i rummet, da han var på et otte dage langt ophold på ISS.

