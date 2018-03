Teleskop skal opdage helt nye verdner

Tess-teleskopet

- Tess står for Transiting Exoplanet Survey Satellite og er et teleskop, som skal sendes ud i rummet.

- Tess ventes opsendt 20. marts 2018, og opsendelsen foregår med en Falcon 9-løfteraket, som er fremstillet af firmaet Space X.

- I sit første år i rummet skal Tess kortlægge stjerner på himlen over Jordens sydlige halvkugle. Næste år gælder det den nordlige halvkugle.

- Om bord på Tess er fire identiske kameraer, som hver især tager billeder inden for et felt af himlen, der strækker sig over 24 grader gange 24 grader.

- Herudover er der blandt andet et stjernekamera om bord - en slags GPS-apparat, som Tess bruger til at navigere - som er udviklet af Danmarks Tekniske Universitet.

Kilde: Nasa.