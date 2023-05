Teknisk fejl gav problemer med at ringe for Telia-kunder

Telia-kunder kan onsdag middag igen foretage telefonopkald uden problemer.

Det oplyser Telias kommunikationschef, Mads Houe, til Ritzau.

- Så er tingene oppe at køre, som de skal, siger han.

Kunderne kunne onsdag formiddag opleve forsinkelser og lydudfald over telefonen.

På daværende tidspunkt kunne teleselskabet ikke oplyse, hvad problemet var, men blot at de arbejdede på højtryk for at få det løst.

Mads Houe siger, at det har vist sig at være en teknisk fejl i et af Telias datacentre, der skabte problemerne.

Det var dog ikke alle mere end en million brugere, der var ramt af problemerne.

Mads Houe pointerede i telefonen, at han selv har Telia-abonnement, og opkaldet var gnidningsfrit.

/ritzau/