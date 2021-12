Temperaturen kan stige med op til 18 grader i årets sidste uge

Fra isslag og sne til tocifrede plusgrader. Årets sidste uge byder på et stort vejrskifte ifølge DMI.

Julen har budt på vinteridyl mange steder i landet med kølige temperaturer og snebeklædte landskaber.

Men lunere luft er på vej ind over landet i årets sidste uge, og der er et vejrskifte på vej.

Som ugen skrider frem, vil temperaturerne således stige med op til 18 grader.

Ugen begynder med ned til otte graders frost, mens det fredag på nytårsaftensdag kan blive op til ti graders varme.

Det fortæller vagthavende meteorolog Anna Christiansson ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Vi går ind i varmere tider denne uge. Mandag starter vi ud med temperaturer ned til minus otte grader. Det vil i løbet af dagen stige til omkring frysepunktet, siger Anna Christiansson.

Mandag vil der også falde nedbør enten i form af sne eller isslag.

Der er især risiko for isslag i store dele af Jylland, Fyn, Sydsjælland, samt Lolland og Falster.

Isslag kan være farligt, da der er tale om underafkølede regndråber, der kan gøre veje og fortove isglatte.

Tirsdag kommer temperaturerne over frysepunktet med mellem en og fem grader. Derfor vurderer meteorologen også, at det sne, der skulle ligge rundt omkring i landet, vil smelte.

Dagen bliver skyet, og i perioder kan der komme regn. Både mandag og tirsdag kan det blive blæsende med jævn til hård vind.

Onsdag forbliver temperaturerne uændrede, men til gengæld bliver det tørt og solrigt i perioder.

Også torsdag får vi solen at se, og temperaturen stiger til mellem seks og ni grader. Der vil heller ikke komme nattefrost.

Fredag - nytårsaftensdag - begynder skyet med regn af og til. Temperaturmæssigt kan det blive op til ti grader.

- I løbet af aftenen ser det ud til at klare op til at blive til dels klart vejr, så det håber vi, holder, siger Anna Christiansson med henvisning til dem, der gør sig forhåbninger om at se fyrværkeri på nytårsaften.

Hun tilføjer dog, at prognoserne for fredag aften stadig er usikre, og det kan nå at ændre sig.

/ritzau/