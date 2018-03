Terapi hjælper børn af misbrugere

Terapeutiske forløb kan give børn af misbrugere en markant bedre trivsel. Det viser en stor midtvejs-evaluering af 15 tilbud for børn og unge, der tilsammen modtager 69 millioner kroner årligt i støtte fra regeringens satspulje mellem 2016 og 2019.

Det er veldokumenteret, at børn af misbrugere har øget risiko for at udvikle angst, depression, lavere selvværd og har flere problemer med at gennemføre en uddannelse end andre. Men samtidig kan terapeutiske forløb give børnene og de unge en markant bedre trivsel.

Det viser en stor midtvejs-evaluering af 15 tilbud for børn og unge, der tilsammen modtager 69 millioner kroner årligt i støtte fra regeringens satspulje mellem 2016 og 2019. Sundhedsstyrelsen skønner, at der er 122.000 børn af alkoholmisbrugere i Danmark.