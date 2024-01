Terrortruslen i Danmark er forværret: ”Intet mobiliserer bedre end Israel-Palæstina-konflikten”

Godmorgen. Modtagelsen af en kongelig bog, et partiskifte og udviklingen i Israel-Hamas-krigen er nogle af overskrifterne i dagens Morgensamling, som slutter af med et overraskende kunstfund i en belgisk kælder.

Øget terrortrussel i Danmark

Krige i Irak og Afghanistan. Profettegninger. Koranafbrændinger. Danmark har længe befundet sig i en højspændt sikkerhedsmæssig situation. Og for tiden er truslen blevet skærpet på grund af krigen mellem Israel og Hamas i Gaza. Det oplyser Politiets Efterretningstjeneste (PET) i et interview med Berlingske.

Den aktuelle krig spreder en selvstændig potentiel risiko for terroraktioner, og budskabet om hævn mod især jøder spredes gennem tekst, billeder, videoer og taler, lyder det fra PET. Samlet set betyder det, at trusselsniveauet i Danmark er højere end i mange år. Alene intensiteten og den voldsomme eksponering af den aktuelle konflikt har potentiale til at radikalisere, lyder det fra PET.

”Intet mobiliserer bedre end Israel-Palæstina-konflikten,” siger terrorforsker Tore Hamming til Berlingske.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ærlig og storsælgende bog af den nye konge

I går landede en stor overraskelse på boghandlernes hylder. Den nye og hemmeligholdte bog af kong Frederik nåede dog nærmest ikke ind i butikkerne. På én dag solgte ”Kongeord” flere eksemplarer end den mest sælgende bog i hele 2023 på onlineboghandlen Saxo, skriver TV 2. ”Kongeord’ er skrevet af forfatter Jens Andersen, og i den sætter den nyslåede konge ord på sine tanker og overvejelser om gerningen som Danmarks konge, herunder det meget omdiskuteret valgsprog, hvor Gud ikke optræder. Det er dog tilfældet i bogen, hvor tro og kristendom fylder en del, hvilket er ”befriende” ifølge Kristeligt Dagblads Kirke&Tro-redaktør, Anders Ellebæk Madsen.

Anmelderne var også hurtige til at få fingre i kongebogen, og de er ikke helt enige, skriver Ritzau. I den ene lejr mener man, at der er tale om en ærlig og velfortalt bog, mens den anden kalder bogen for et nøje tilrettelagt stykke magtretorik, hvor hvert ord er vejet nøje af. I Kristeligt Dagblad deles der hele seks stjerner ud.

Pernille Vermund bliver medlem af Liberal Alliance

Vi springer fra Amalienborg til Christiansborg, hvor der rykkes rundt på stole for tiden. Nye Borgerliges-medstifter og tidligere formand Pernille Vermund fortalte forleden, at hun ville opløse sit parti, fordi der er for mange blå partier. Og nu er hun blevet folketingsmedlem for Liberal Alliance. Det oplyste partiets formand, Alex Vanopslagh, onsdag aften. I et interview med Berlingske fortæller Pernille Vermund, at hun ikke har overvejet andre partier end Liberal Alliance.

Hungersnød, gidsler og økonomi. Krigen trækker ud i Gaza

Krigen mellem Israel og Hamas i Gaza fortsætter, og her samler vi op på den seneste udvikling:

Der er langt flere tunneller under Gaza, end det israelske militær regnede med. Det oplyser det israelske forsvar, IDF, til avisen New York Times ifølge Ritzau. Der tales om mellem 560 og 725 kilometer tunneller.

under Gaza, end det israelske militær regnede med. Det oplyser det israelske forsvar, IDF, til avisen New York Times ifølge Ritzau. Der tales om mellem 560 og 725 kilometer tunneller. Gidsler taget af Hamas blev ikke dræbt af israelske bomber, hvilket Hamas påstår, udtaler IDF. Der er tale om to israelske soldater, som har været taget som gidsler siden den 7. oktober. Der kan i stedet være tale om forgiftning, vurderer hæren.

blev ikke dræbt af israelske bomber, hvilket Hamas påstår, udtaler IDF. Der er tale om to israelske soldater, som har været taget som gidsler siden den 7. oktober. Der kan i stedet være tale om forgiftning, vurderer hæren. Hungersnød truer i Gaza, advarer FN, som anslår, at 93 procent af befolkningen er ramt af sult, som de kommende måneder kan føre til så store dødstal, at de overskygger antallet af mennesker, der hidtil er blevet dræbt i krigen.



Israels økonomi er påvirket af krigen

Israels økonomi presses af krigen i Gaza og kommer til at påvirke den enkelte israelers levestandard, skriver Kristeligt Dagblad. Foreløbig har krigen kostet omkring 400 milliarder kroner, vurderer israelsk avis. Det skyldes blandt andet det dyre missilforsvar, kompensation til de 360.000 indkaldte reservesoldater og hjælp til omtrent 126.000 israelere, der er fordrevet fra hus og hjem. I et land, hvor krige historisk set har været kortvarige, og hvor der i øjeblikket er et 200 milliarder kroner stort underskud på statsbudgettet, vækker de enorme økonomiske udgifter bekymring.

Stjålne malerier af Chagall og Picasso fundet i kælder i Belgien

Dagens sidste historie er heldigvis positiv. God kunst kan løfte humøret. Og især når noget af den ypperligste kunst dukker frem. To malerier af Marc Chagall og Pablo Picasso er nemlig blevet fundet i en kælder i den belgiske by Antwerpen. Malerierne blev stjålet for 14 år siden fra en kunstsamler i Israel og blev dengang vurderet til samlet 6,2 millioner kroner, skriver Reuters.

Maleriet "En bedende mand" af Marc Chagall er fundet i en kælder. Foto: Handout/Reuters

Belgisk politi kom på sporet af malerierne i slutningen af 2022, da en israelsk kunsthandler satte malerierne til salg i Belgien. Siden da har man skygget kunsthandleren, og det har nu ledt til de kostbare malerier af to af de allerstørste malere.