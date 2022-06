Tesfaye åbner for at udlåne betjente til narkojagt på Solkysten

Sydspanien har med justitsminister Mattias Tesfayes (S) ord udviklet sig til "et slags europæisk centrum" for blandt andet indsmugling af narkotiske stoffer til Europa.

Han er mandag og tirsdag i Oslo til nordisk justitsministermøde og han åbner for, at danske betjente kan deltage aktivt i efterforskning på Solkysten.

Narko, der blandt andet smugles fra Marokko til Spanien og videre til resten af Europa, er et emne mellem ministrene. Tesfaye varsler mulig dansk hjælp.

- Vi vil gerne styrke samarbejdet med spansk politi, for eksempel ved at danske betjente kan deltage i efterforskning på Solkysten mod nogle af de højt profilerede kriminelle, siger han.

Han siger, at der har været dialog med Spanien om det. Han kan endnu ikke sige mere konkret om, hvor mange efterforskere, der kan blive tale om, eller hvornår det kan ske.

Han har mandag aften talt om det med sin svenske kollega, justitsminister Morgan Johansson. Sverige kæmper også med et narkoproblem, og de to har aftalt at se på, hvordan indsatsen mod grænseoverskridende kriminalitet kan styrkes.

- Mange af de stoffer, der bliver solgt på gadehjørnerne i Skandinavien, er blevet indsmuglet i Europa via Sydspanien. Den organiserede kriminalitet trækker et spor af ødelagte liv efter sig på begge sider af Øresund, siger Tesfaye.

Dansk politi har oparbejdet tusindvis af overarbejdstimer og er nødt til at prioriterer skarpt i, hvilke forbrydelser der skal efterforskes.

Tesfaye mener dog, at det giver god mening at sende danske efterforskere til Spanien.

- Det her kan være en god investering, fordi det er med henblik på at undgå kriminalitet i Danmark, og at narko kommer ind i Danmark. Og at dem, der organiserer det, også stilles til ansvar, siger Tesfaye.

På spørgsmålet om, hvad dansk politi kan, som spansk ikke kan, svarer han:

- Det er i forvejen sådan, at spansk politi modtager mange anmodninger om at iværksætte efterforskning, overvågning og anholdelse af folk, der opholder sig i Spanien, men ikke er spaniere.

- Den viden, der er hos dansk politi, kan hjælpe ikke bare spansk politi, men også dansk politi, for det er ofte os, der mangler oplysningerne, siger han.

På mødet mellem de nordiske justitsministre har de også diskuteret samtykkelovgivning og digitale krænkelser.

/ritzau/