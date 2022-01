Tesfaye affejer kritik af Syrien-politik før møde i EU

Flere i EU-Parlamentet kritiserer Danmark for ikke at leve op til sine forpligtelser på asylområdet.

Kritikken er rejst, forud for at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) skal mødes med parlamentets borgerrettighedsudvalg torsdag.

Det skriver mediet EU Observer.

Parlamentarikerne kritiserer, at Danmark fratager en række syrere deres opholdstilladelser, fordi myndighederne vurderer, at de kan vende tilbage til Syrien.

Den franske parlamentariker Fabienne Keller siger til EU Observer, at Danmark underminerer EU's Dublin-ordning.

Ifølge Dublin-ordningen skal en asylansøger sendes tilbage det første EU-land, de søger asyl i.

Det kan skabe problemer, hvis syrere søger asyl i andre lande.

Syrere kan ikke sendes til Danmark under Dublin-ordningen, hvis domstole vurderer, at det er for farligt for dem på grund af risikoen for hjemsendelse.

Mattias Tesfaye (S) forstår ikke kritikken.

- Jeg ved godt, at EU-Parlamentet stritter i alle retninger. Det er mange hundrede mennesker, der er valgt der til. Jeg tror, at vi skal holde fast i, at den danske lovgivning er meget tydelig. Vi skal leve op til internationale forpligtelser - herunder EU-regler, siger ministeren.

To hollandske parlamentarikere - Tineke Strik og Thijs Reuten - mener, at EU-Kommissionen skal gå ind i sagen. Det siger de til EU Observer.

Mattias Tesfaye understreger, at Danmark har en tæt dialog med EU-Kommissionen.

- Jeg går op i, at vi er duksen i klassen. Vi skal ikke bryde nogle internationale regler, siger han.

Ministeren understreger, at han lytter til kritik. Men han vil også lægge vægt på, at det danske asylsystem er meget internationalt anerkendt, når han mødes med udvalget i parlamentet.

EU-Kommissionen oplyser til EU Observer, at der ikke er nogen lande, der har klaget over Danmark på området.

EU arbejder i øjeblikket på et nyt asylsystem. Det er vigtigt ifølge Mattias Tesfaye.

- I dag er asylsystemet skruet sammen på en måde, som har betydet en enorm industri af menneskesmuglere. Vi har tusindvis af mennesker, som dør på Middelhavet, eller inden de overhovedet når til Europa, siger han.

Han mener ikke, at det nuværende system giver tilstrækkelig hjælp til flygtningene i nærområderne.

- Det er klart, at når jeg kan se, at vi kan hjælpe hundrede gange flere - for eksempel afghanere, der opholder sig i Pakistan - end vi kan i Danmark, så mener jeg også, at der er noget helt grundlæggende galt med, hvordan vi prioriterer vores ressourcer, siger han.

EU er ikke færdig med at ændre asylsystemet endnu. Men Mattias Tesfaye fortæller, at regeringen bakker op om langt det meste, der er fremlagt.

/ritzau/