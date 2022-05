Tesfaye afviser blankt at give Folketinget indsigt i Hjort-sag

Tesfaye kommer ikke til at indvie Folketinget i sagen, selv om det kan betyde, at der så ikke rejses tiltale.

For justitsminister Mattias Tesfaye (S) er det vigtigere, at der ikke bliver videregivet højt klassificerede oplysninger, end at der bliver rejst tiltale mod Claus Hjort Frederiksen (V).

Derfor er det også udelukket, at alle 179 medlemmer af Folketinget kommer til at få indsigt i anklagen mod det mangeårige folketingsmedlem, slår han fast.

- Jeg vil godt gøre det meget klart, at jeg ikke kommer til at videregive højt klassificerede oplysninger til alle 179 medlemmer af Folketinget – heller ikke selv om det betyder, at Folketinget så ikke vil ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet, siger han i en skriftelig kommentar til Ritzau.

- Jeg følger den meget, meget klare vurdering fra myndighederne om, at disse oplysninger skal holdes i en snæver kreds af hensyn til statens sikkerhed.

Mattias Tesfaye har de seneste dage løbende orienteret Folketingets partiledere om, hvad der ligger til grund for Rigsadvokatens indstilling om at tiltale Claus Hjort Frederiksen efter paragraf 109.

Det er uvist, hvor meget justitsministeren har kunnet oplyse partilederne om, da de er blevet pålagt tavshedspligt. Det betyder, at de ikke kan fortælle deres folketingsgrupper, hvad de har fået at vide.

Ministeren har på forhånd afvist, at alle medlemmer kan få indsigt.

Claus Hjort Frederiksen parlamentariske immunitet skal ophæves, før der kan blive rejst tiltale mod ham.

Men flere partier har meddelt, at de ikke kan stemme for at ophæve immuniteten, hvis ikke hele folketingsgruppen kan blive indviet i sigtelsen.

Nu slår Mattias Tesfaye atter engang fast, at det ikke kommer til at ske.

- Hvis et flertal i Folketinget på trods af anklagemyndighedens faglige vurdering ikke ønsker, at sagen skal prøves ved domstolene, medmindre alle oplysninger kan lægges frem for alle 179 folketingsmedlemmer, så foretrækker jeg at meddele Rigsadvokaten, at der på grund af immunitet ikke kan rejses tiltale, siger Mattias Tesfaye.

Det står efter ministerens orienteringsmøder klart, at i hvert fald Venstre, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance nægter at stemme for, hvis de ikke kender anklagen.

- Jeg kan se, at nogle medlemmer af Folketinget ikke mener, at de kan tage stilling til sagen, uden at de kender anklageskriftet, siger Mattias Tesfaye.

- I den forbindelse må jeg gøre opmærksom på, at Folketinget ikke skal tage stilling til, hvorvidt Claus Hjort Frederiksen er skyldig eller ej. Det kan vi trygt overlade til domstolene.

