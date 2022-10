Tesfaye afviser at svare på Findsens anklager: Jeg må ikke

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) afviser at svare på Lars Findsens anklager om, at han blev hjemsendt fra sit job som chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) af politiske årsager.

- Jeg er omfattet af tavshedspligt, siger justitsministeren til TV 2.

- Jeg kan ikke fortælle om mellemregninger i de forløb, der har været i en sag, der handler om statens hemmeligheder.

Tesfaye siger også, at han ikke har læst Lars Findsens bog, der er udkommet torsdag, og han kan derfor ikke forholde sig til indholdet.

Bogen har titlen "Spionchefen - Erindringer fra celle 18".

Lars Findsen er i en straffesag sat under tiltale for at have røbet statshemmeligheder over for flere personer, efter at han blev hjemsendt fra topposten i Forsvarets Efterretningstjeneste i august 2020.

Han blev hjemsendt på baggrund af en kritik fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne, der senere blev afvist af en kommission.

I bogen skriver Lars Findsen blandt andet om et møde med daværende forsvarsminister Trine Bramsen (S) 17. august 2020.

Hun sagde ifølge ham, at hun var "med på, at der ikke er noget at bebrejde hverken FE, din indhentningschef eller dig. Men du har været med så mange år, at du godt ved, at jeg skal kunne tælle til 90".

Ifølge bogen frygtede Bramsen, at tilsynets kritik ville ramme så voldsomt, at regeringen måtte gå af. Ved at hjemsende Lars Findsen og flere andre centrale medarbejdere kunne noget af kritikken afbødes, skriver B.T.

Tesfaye bliver flere gange spurgt af TV 2, om Findsen blev hjemsendt af politiske årsager, som det lyder i bogen.

- Jeg må simpelthen ikke fortælle omkring den her konkrete sag, siger Tesfaye til tv-stationen.

Han siger videre, at dommerne i sagen mod Lars Findsen "ikke er underlagt nogen form for politisk indblanding", og at han har tillid til deres håndtering af sagen.

Både Trine Bramsen og statsminister Mette Frederiksen har oplyst til TV 2, at de ingen kommentar har til sagen.

Der har ingen foromtale været af bogen, der er udgivet af Politikens Forlag og skrevet i samarbejde med journalisten Mette Mayli Albæk fra Jyllands-Posten.

I en pressemeddelelse skriver forlaget, at bogen giver "et unikt kig ind bag kulissen".

/ritzau/